¿Inhabilitados o ciudadanos?

De acuerdo a la retórica del funcionariado en particular y la dirigencia de ambos bandos en general, hemos perdido la condición de ciudadanos y se nos impuso la de inhabilitados.

Quiero dejar bien claro que no tengo ningún sentimiento de afecto por la señora candidata recién inhabilitada. Esta nota es un modesto intento por despertar la opinión sobre un tema que a todos nos afecta directa e indirectamente como lo es el manejo de las instituciones del estado con actitudes mesquinas, sectarias y soberbia que en lugar de contribuir con la búsqueda colectiva de soluciones, nos tiene estancados en manos de la mediocridad que “siempre tiene un problema para cada solución”.

No hace falta buscar en alguna de las aplicaciones de la inteligencia artificial para interpretar conceptos que van más allá de la cotidianidad de la vida familiar, social y política, pero para apoyar la preocupación de las pocas neuronas que me quedan, menos mal que hace mucho tiempo “apague” el canal que se supone es de todos los venezolanos, cuando me convencí luego de ver tanto rastrero, palangrista y mercenario del PSUV jalandole bolas a quien no las tiene. Por eso consulte a la real academia de la lengua española en Google y la respuesta fue la siguiente:

inhabilitar | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE – ASALE. 1. tr. Declarar a alguien inhábil o incapaz de obtener o ejercer cargos públicos, o de ejercitar derechos civiles o políticos

Como pueden ver esta respuesta se focaliza en el ámbito público pero en la cotidianidad e individualidad también aplica, por ejemplo: en este momento estoy inhabilitado para tomarme un café porque no tengo azúcar, quiere decir que aplica en todos los ámbitos.

Soy un ferviente lector de lo que dicen y lo que callan, fanático de la interpretación de lo posible y lo imposible.

Por eso es que hoy me dirijo a usted amigo y amiga lectora, para reflexionar y encausar la dialéctica del debate más allá de las redes.

Un trabajador que pudiera ser cualquiera, de cualquier sector o institución pública o privada está inhabilitado para ahorrar, la mayoría de los venezolanos perdimos la capacidad de ahorro, incluso hemos llegado al extremo de que vivimos con la cabuya medida para cubrir las necesidades existenciales de la familia, enfermarse altera los planes porque nos coloca ante el dilema de comprar medicinas o alimentos y así comienza la rutina del trabajador que, como dije anteriormente puede ser cualquiera.

Por la situación antes mencionada es que se inhabilita a todos para tener algún gesto de solidaridad hacia otras personas en peores condiciones que nosotros.

Si buscamos la causa, la respuesta es sencilla: el gobierno inhabilitó a nuestra Constitución Bolivariana en todo el articulado referente a los derechos fundamentales, derechos laborales y se impuso una legislación que fue un contrabando llamado Ley antibloqueo, zonas económicas y cuánto “preservativo” se les ocurra para preservar el gobierno pasando por encima de la flexibilización laboral, la bonificación del salario y privatización.

Los teóricos del monetarismo aplicado en nuestro país, como parte de la aplicación de las medidas de ajuste estructural de corte neoliberal han logrado el objetivo de la acumulación de grandes fortunas pero en pocas manos mientras la mayoría de la gente vive prácticamente en la mendicidad simulada, claro que no andan de casa en casa o en la calle pidiendo pero piden y en la mayoría de los casos le piden a gente que está peor que ellos, es decir que hay gente que está inhabilitada para enfermarse y comer.

La gota que derramó el vaso y todavía no se ha hecho sentir es el impacto psicológico que esta acción fascista ha provocado en nuestro país, nos separaron, la mayoría de las familias están divididas porque una muchedumbre tuvo que huir de la locura, ellos también están inhabilitados pero con el agravante de estar en otros países lejos de su tierra, inhabilitados afectiva y emocionalmente.

Como pueden ver todos estamos inhabilitados y no lo digo yo: es un estado de ánimo que se siente, se respira y se vive, mientras los hijos y demás familiares de una dirigencia que nunca en su vida han trabajado, gozan de los groseros privilegios obtenidos desde el poder mediante el uso de métodos ilegales, ellos son los únicos habilitados.

Pero como Venezuela es de todos, ya falta poco para que otro gallo cante, ya viene la hora como a cada cochino para desalojar al fascismo del gobierno y retomar el camino de la construcción colectiva del país que queremos con el país que tenemos.

Edwin Martínez Espinoza es columnista de Aporrea. @edwinviene

Las opiniones expresadas en la sección Red de Opinadores son responsabilidad absoluta de sus autores