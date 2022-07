El IRFA anima a estudiar en el Alto Apure y Táchira

El Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA), realizó durante los días 1 y 2 de julio, una jornada de captación de ciudadanos que están fuera del sistema escolar en la población San Joaquín de Navay, al sur del estado Táchira.

La actividad se llevó a cabo en el marco de la promoción educativa para jóvenes y adultos. Esto, con el propósito de que culminen su bachillerato y egresen como Técnicos Medios en diferentes opciones de estudio.

El evento contó con la participación de 34 personas entre estudiantes y promotores educativos de las sedes de IRFA El Nula; Alto Apure y Naranjales del Táchira.

Foto: José Leonel Gutiérrez

El objetivo del equipo de IRFA Frontera es captar estudiantes para esta población que ya cuenta con los programas Escuela y Capacitación del movimiento educativo Fe y Alegría.

No obstante, en la actualidad, la población mayor de 15 años de edad y que no ha terminado sus estudios de primaria ni secundaria, no tienen una propuesta educativa que le impulse a terminarlos. Ante esto, el IRFA le ofrece a esas personas una oferta académica.

Esta jornada se convirtió en la segunda que une a los Centros Comunitarios de Aprendizajes de El Nula y Naranjales. Esto, con el fin de fomentar la integración entre los estudiantes del IRFA.

Foto: José Leonel Gutiérrez

IRFA y Colombia

El pasado 11 de junio se llevó a cabo una jornada formativa con la temática “Género y Nuevas Masculinidades”. Esta formación la avaló el grupo Comunicarte y la red binacional Entre Parceros y Panas de Colombia, conjuntamente con el IRFA en Venezuela.

Es por ello que, el IRFA invita a todos los jóvenes y adultos que tengan 15 años o más, a terminar su bachillerato bajo la modalidad semi- presencial que ofrece. Los días sábados podrán recibir orientaciones personalizadas. Todo esto con un costo accesible que, le permite a cada participante seguir preparándose para la vida.