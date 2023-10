Israel da 24 horas para evacuación en la Franja de Gaza

El ejército israelí otorgó 24 horas para que se ejecute una evacuación masiva de civiles en la Franja de Gaza según reseñan varias agencias internacionales de noticias, entre ellas, France 24.

Según datos de la ONU, en el territorio donde se desarrolla el conflicto armado entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza hay más de 2.4 millones de civiles ajenos a la guerra. El organismo advirtió que tal evacuación es imposible en 24 horas y sin que genere un desastre de movilidad.

El número de personas que tendría que abandonar la zona norte de la Franja de Gaza sería de al menos 1 millón 400 mil ciudadanos. Es decir, la mitad de la población de la Franja de Gaza tendría que hacer la evacuación.

Hasta ahora, Israel ejecuta un ataque aéreo con misiles que ha causado la destrucción de un número no determinado de edificaciones. Por otra parte, voceros del Movimiento Islamista Hamás dan cuenta de más de 1.500 muertos y más de 7 mil heridos hasta este 13 de octubre.

El conflicto armado ya arribó a su sexto día en medio de una escala de violencia, incluso con los países vecinos de Israel como Líbano e Irán.

La Franja de Gaza está al borde del colapso tras los bombardeos israelíes que se suceden desde el sábado 7 de octubre.

Israel informó que tras siete días de conflicto, israelitas han caído, aunque la fuente no especifica el número de civiles y militares. Asimismo, da cuenta de 3.200 israelitas heridos.

El pedimento del ejército de Israel sería ante la incursión terrestre inminente por parte de las Fuerzas Armadas israelitas al territorio de la Franja de Gaza.

La advertencia de ingresar con el uso de armas pesadas a la Franja de Gaza no es nuevo. Desde el tercer día del conflicto ya Israel informó de su intención.

Israel también difundió que la milicia de Hamás se esconde tras los civiles. Mientras Israel hace esta denuncia, en la Franja de Gaza estarían impidiendo la salida de civiles.

«Hamás maximiza el daño a los civiles en Gaza escondiéndose detrás de ellos. Las FDI minimizan el daño a los civiles en Gaza lanzando interminables folletos instándolos a dejar de sufrir daños», publicó la Fuerza de Defensa de Israel (FDI).

