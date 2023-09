Italia se ve superada con más de 2 mil migrantes africanos en un solo día

Italia ha visto superada su capacidad para manejar emergencias relacionadas con la llegada de migrantes a sus costas. Las autoridades informaron que el martes 12 de septiembre, más de 2 mil personas ingresaron a su territorio a través de la isla Lampedusa.

De acuerdo con medios internacionales, durante el lunes arribaron más de 50 botes con unos 1.900 migrantes a la isla italiana. La isla Lampedusa tiene un centro de apoyo a migrantes, pero su capacidad está limitada a 400 personas.

Por tanto, este centro se vio claramente superado hasta en cuatro veces, mientras las autoridades frenan las actuaciones de grupos humanitarios.

Ante esta coyuntura, la mayoría de los migrantes que arribaron el martes a las costas italianas están siendo trasladados al interior del país.

Oficialmente se ha podido conocer que los migrantes sin documentación proceden de Tunez, directamente desde el puerto Sfax. Este grupo de migrantes atravesaron la peligrosa ruta del mar Mediterráneo donde ha muerto una cantidad indeterminada de migrantes africanos.

Italia acumula un total de 116 mil migrantes que han llegado a la nación europea solo entre enero y septiembre de 2023.

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) comunicó a finales de agosto que más de 2 mil migrantes han muerto tratando de cruzar el Mediterráneo Central en lo que va de año.

Desde Túnez, que ha superado a Libia como punto de partida de la migración irregular, salen los migrantes rumbo a la isla de Lampedusa, ubicada a 190 kilómetros del litoral tunecino.

🔴#Lampedusa non riesce a star dietro ai numeri



Non pervenuto il numero di Persone in 58 sbarchi da stanotte alle 11:00. Ieri 1.993 in 51 sbarchi.



Lo sciame di barchini dalla #Tunisia è così vasto che arrivano direttamente al molo senza SAR.



📷 odiernepic.twitter.com/LIP0BavoY7 pic.twitter.com/2GcUStUKc3