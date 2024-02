Japón pide elecciones en Venezuela con “amplia participación de candidatos”

Japón pidió que las elecciones en Venezuela sean “libres y justas”, con “amplia participación de candidatos”.

“Japón ha pedido enérgicamente la celebración de elecciones libres y justas con amplia participación del pueblo venezolano para el pronto y pacífico restablecimiento de la democracia en Venezuela”, dijo la Cancillería japonesa en un comunicado.

La cancillería japonesa publicó este comunicado después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidiera ratificar la inhabilitación política de la ganadora de la elección primaria de la oposición, Maria Corina Machado y del excandidato presidencial Henrique Capriles.

En este sentido, el Gobierno japonés también promueve esfuerzos “para mejorar la situación socioeconómica de Venezuela en cooperación con organizaciones regionales e internacionales, así como con los países interesados”.

On February 2, Statement by Press Secretary KOBAYASHI Maki, regarding The Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela, was issued.#PressSecStatement🇯🇵 #Venezuela



