Jesús Castillo: escasez de agua deriva en enfermedades de origen hídrico y de la piel

Jesús Castillo, director de la organización Agua Sin Fronteras, informó que la escasez de agua en Venezuela deriva en enfermedades de origen hídrico y de la piel.

En el Día Mundial del Agua, este miércoles 22 de marzo, Castillo explicó que cuando las personas no tienen agua por tuberías van a buscarla o la compran, y si no pueden costearla, entonces la recogen de fuentes que no están certificadas sanitariamente.

“Entonces existen personas que toman agua del río, o de una toma pública, a la que se le cuestiona su calidad. Eso se va transformando en el tiempo en un problema de salud pública porque deriva, en muchos casos, en enfermedades de origen hídrico. Si la persona no tiene su aseo personal, entonces empieza a tener problemas en la piel, enfermedades”, afirmó Castillo en el programa Háblame Bajito, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias.

Indicó que esta situación “es más dramática” cuando se traslada hacia los niños, pues tienen el riesgo de enfermar “en un país donde el sistema sanitario no funciona adecuadamente”.

Castillo indicó que esta situación se profundiza en el Informe de Seguimiento a los Impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela tras el Confinamiento por la Pandemia de la COVID-19, el cual se encuentra publicado en el portal web HumVenezuela.

En ese sentido, afirmó que, en el año 2020, cuando se produjo la pandemia, la mayoría de las personas en Venezuela que no tenían acceso al agua tuvieron que “romper” el confinamiento para buscarla. “Entonces te encuentras con situaciones dramáticas”, dijo.

Mujeres, uno de los grupos más vulnerables ante la falta de agua

Por su parte, María Eugenia Gil, directora de Comunicaciones de la Fundación Agua Clara, aseguró que las mujeres son uno de los grupos más vulnerables ante la falta de agua porque, a su juicio, hay varias cosas que les afectan más.

“El simple hecho de cargar en la espalda femenina un montón de peso, a lo mejor puede llegar un garrafón de 18 litros, pero eso afecta la espalda y la capacidad física de las mujeres”, argumentó Gil.

Otro elemento que procede de la escasez del agua y que afecta a la mujer es “la pobreza menstrual”; es decir, cuando las mujeres no tienen derecho a la higiene menstrual.

“Yo creo que eso realmente es terrible para cualquier mujer y por eso creo que hay una afectación en esta falta de agua que golpea mucho más a las mujeres”, comentó la directora de Comunicaciones de la Fundación Agua Clara.

