Joe Biden se acerca cada vez más a la Casa Blanca

A pesar de que aun no hay resultados definitivos en las elecciones de los Estados Unidos, Joe Biden parece estar cada vez más cerca de la Casa Blanca.

El candidato demócrata está más próximo a los 270 votos necesarios para titularse presidente, con 264 votos por encima de los 214 de Trump, de acuerdo con los datos de Associated Press.

De acuerdo con la analista Pahola Shalhoud, una de las características más relevante fue la cantidad de personas que participaron en el proceso, con una participación que no se alcanzaba desde los años 1900.

“La gente votó en masa, razón por la cual aún estamos contando. No hemos visto esta cantidad de votantes desde los 1900. Los votantes dijimos ‘presente’ y esa es la demostración de la democracia”, dijo Shalhoud a Pregón Latino.

Sin embargo, el proceso no ha fluído sin controversia, pues Estados Unidos se prepara para la posibilidad de que el resultado electoral sea peleado en la Corte. Esto debido a la decisión del actual presidente y candidato republicano, Donald Trump, que interpuso una demanda de fraude y está exigiendo un recuento de todos los votos.

“En ciertos estados que son dominados por los Demócratas, cambiaron las reglas en los sistemas de votaciones y conteos. Razón por la cual el presidente Trump anunció que estaban preparándose para llevar el caso a la Suprema Corte“, explicó el analista Carlos Crain.

Crain también resaltó el importante cambio del voto hispano. En 2016, sólo 8% de los votantes hispanos votaron por Trump, un número que aumentó a 34% en 2020.

“Es una diferencia muy grande, donde empieza a cambiar el total de los votos que los demócratas han disfrutado en los últimos 50 años”, señaló.

Sin embargo, todavía nada está decidido. En Nevada la carrera sigue reñida, con una diferencia de apenas 8.000 votos populares entre Biden (588.252) y Trump (588.252). Si se revirtieran los números, Trump podría asegurarse 6 votos colegiales que cerrarían aún más la brecha.

Además, estados como Pensilvania no actualizará los datos de sus conteos “en algunos días”, se espera que esto ocurra el viernes.

Del mismo modo, existen diferencias en los análisis que hacen los diferentes medios al recuento de votos de estados clave como Arizona. Ahí, algunos medios como Fox News y The Associated Press dan como ganador de los 11 votos colegiales a Biden, lo que lo pondría en 264 votos, pero otros como CNN y la organización Decision Desk todavía no lo ven de esa manera y mantienen su conteo en 253.

Si Trump ganase en ese estado, al final, sumaría 225 votos y la brecha se cerraría todavía más.