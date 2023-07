Jorge Rodríguez asegura que no aceptarán observadores europeos en elecciones del 2024

Por considerarlos groseros, colonialista y esclavista, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó que no aceptarán observación de la Unión Europea (UE) en las elecciones presidenciales del 2024.

“No van a venir mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano. Violaron el acuerdo que firmamos con ellos. Nosotros somos aguerridos, somos rebeldes, pero somos decentes a diferencia de ellos, los decentes no esclavizamos humanos, los decentes no asesinamos habitantes ordinarios de la tierra (…) Vayan a lavarse el paltó, parlamento europeo, aquí no vuelve ninguna misión de observación europea, no vuelven por groseros, por colonialistas, por representantes de esa vetusta de Europa imperial asesina. Aquí no vuelven”, dijo Rodríguez este 13 de julio en la AN.

#ÚLTIMAHORA Jorge Rodríguez anunció que no permitirán una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en 2024 https://t.co/Z6oEAWr9Q6 pic.twitter.com/s5jKedOL5s — Monitoreamos (@monitoreamos) July 13, 2023

Este anuncio de Rodríguez, fue durante la sesión de la Asamblea Nacional de este jueves 13 de julio, donde indicó también que no tienen tiempo para considerar la solicitud de observadores para las elecciones presidenciales pautadas para el próximo año.

Las declaraciones llegan luego de que el Parlamento Europeo condenara y lamentara que se hayan ejercido inhabilitaciones políticas contra Henrique Capriles, María Corina Machado, Leopoldo López y Freddy Superlano, para las elecciones presidenciales.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.