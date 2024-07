Jorge Rodríguez aseguró que respetarán el resultado de las elecciones

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, también jefe del comando de campaña oficialista, respondió a la declaración del presidente brasileño Lula da Silva quien le instó al presidente Nicolás Maduro a respetar el resultado de las elecciones del 28 de julio.

En una rueda de prensa, Rodríguez afirmó que el Gobierno venezolano respetará el resultado electoral. Esto lo dijo respondiendo a una pregunta de un periodista que le dio contexto; sin embargo, Rodríguez confesó no haber leído los comentarios del presidente brasileño.

“No la he leído, pero mira, ¿Cómo no vamos a respetar los resultados si vamos a ganar, hermano? Claro que lo vamos a respetar. No solamente lo vamos a respetar, lo vamos a celebrar en las calles con el pueblo de Venezuela”, dijo Jorge Rodríguez.

Jorge Rodríguez respondió a lo que dijo Lula da Silva

Luiz Inácio Lula da Silva ofreció una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en la que manifestó su preocupación por las recientes declaraciones de Maduro. En ellas, el mandatario venezolano habló sobre lo que podría ocurrir de no salir él victorioso.

“Me asusté con esa declaración (…) el que pierde se lleva un baño de votos, no un baño de sangre (…) Maduro tiene que aprender que cuando uno gana se queda, y cuando pierde se va y se prepara para otras elecciones”, aseveró Lula.

En otro orden de ideas, el presidente brasileño también anunció que a los dos observadores electorales que Brasil enviará a Venezuela, se unirá su asesor de Asuntos Internacionales, Celso Amorim, para reforzar el monitoreo del proceso electoral.

