José Barboza: Racionamiento afectó al 70% de la población de Maracaibo

El presidente de la Comisión de Control, Administración y Servicios Públicos del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), José Barboza, informó a Radio Fe y Alegría Noticias que este miércoles 16 de marzo «se efectuó un racionamiento eléctrico que afectó a un 70% de la población», perteneciente al municipio Maracaibo.

Agregó que también fueron afectados los municipios San Francisco, Cabimas, Lagunillas y del Sur del Lago de Maracaibo, según el Monitoreo de Servicios Públicos que realizan desde el CLEZ.

Barboza aseguró que como cuerpo legislativo no han recibido información por parte del organismo responsable, en este caso la Corporación Eléctrica Nacional, ya que además de los racionamientos, también se registran fluctuaciones eléctricas que podrían dañar los artefactos eléctricos.

«¿Dónde está Corpoelec? No sabemos ni siquiera quien está al frente de esta problemática en la región… No existe un cronograma, no sabemos si existe una falla, no hay información oficial», dijo Barboza.

Aseguró que para solventar las fallas en el servicio eléctrico trabajan en conjunto con organismos internacionales y el gobernador de la entidad, Manuel Rosales.

El legislador José Barboza informó que desde el Consejo Legislativo impulsan la discusión de la Ley de Transferencia de los Servicios Públicos, con el fin de que desde la región se administren los servicios públicos como el agua y la electricidad.