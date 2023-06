José Brito exige a la Contraloría información del estatus de María Corina Machado

El diputado José Brito, miembro de la Asamblea Nacional, presentó este lunes 26 de junio de 2023 una solicitud de información sobre el estatuto de María Corina Machado, precandidata a las primarias de la oposición, con el objetivo de determinar si se encuentra habilitada para participar en futuros procesos electorales.

“Yo he venido a hacer un acto responsable por Venezuela y por los electores, por los que queremos de verdad un cambio, por lo que no queremos seguir atornillando el presente gobierno. He venido aquí a solicitar información, en letras mayúsculas, información del estatus de la señora María Corina Machado: si está habilitada o no para participar en un proceso electoral. Si está inhabilitada, ella y otros tienen que ser responsables ante el país. Yo les pido como diputado, como ciudadano que quiere cambio como ciudadanos, que aspira a un cambio legítimamente, como que aspiramos definitivamente a decir que hoy quien gobierna, el señor Nicolás Maduro, debe ser cambiado de la presidencia de la República, tiene que salir por la vida los votos”, expresó Brito.

“Yo exijo en nombre de las ciudadanas y ciudadanos que la Contraloría nos indique el estatus de la señora María Corina Machado y posteriormente del resto, y quien está inhabilitado no puede poner su posición personal individual por encima del interés colectivo”, agregó. “Yo hago una pregunta: si algún dirigente, alguna persona que presente su nombre para aspirar a la presidencia de la República, mujer u hombre, está inhabilitado, ¿qué busca siguiendo allí? ¿Generar más frustración? ¿Generar desesperanza? ¿Meterse un unos cobres, meterse dinero? ¿Qué busca?”.

Brito dijo que esperará pronta respuesta por parte de la Contraloría General de la República y enfatizó en que cualquier candidato, sea Machado, Henrique Capriles o Nicolás Maduro, debe estar habilitado. De lo contrario, según él, se está conduciendo al país por un espiral de violencia y un atajo político.

Nuestra intención no es aniquilar a nadie, pero tenemos que hablarle con la verdad a VENEZUELA.



Hoy asistí a la @CGRVenezuela, a solicitar el estatus de inhabilitación que pesa sobre María Corina Machado y otros aspirantes presidenciales.



¡Con MENTIRAS no salimos de Maduro! pic.twitter.com/GpeYFs8EiW — José Brito (@JoseBritoVe) June 26, 2023

Con información de Frank Peña | Radio Fe y Alegría Noticias

