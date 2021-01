José Rondón jugador de la semana en la LVBP

El infielder de los Leones del Caracas fue premiado con el reconocimiento del Jugador de la Semana en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, luego de estar ausente por una lesión que le costó 11 juegos de recuperación.

Rondón nunca antes había alcanzado la distinción en sus cuatro campañas previas en el circuito.

Había sufrido de un tirón en el músculo del femoral derecho y apareció el 29 de diciembre firmando el mejor partido de su carrera, tras despachar cuatro dobles y remolcar ocho anotaciones en la derrota aplastante de los felinos 14-3 a Caribes de Anzoátegui.

En dicho juego, igualó el récord de más anotaciones empujadas en un encuentro en la historia de la LVBP.

Escribió su nombre junto al de Gerardo Ávila, que, con las Águilas del Zulia, despachó cuatro biangulares, el 28 de noviembre de 2007 ante Tiburones de La Guaira.

Los caraquistas Jason Lane (6 de diciembre de 2001 vs Águilas), Jesús Guzmán (17 de octubre de 2008 vs Águilas) y Alex González (19 de noviembre de 2014 vs Tigres de Aragua). Además, de Marvin Williams (Sabios de Vargas, 1946) y Luis Villegas (Tiburones de La Guaira, 2019).

Todos con ocho fletadas en un desafío.

“Estar junto a esos jugadores me enorgullece mucho. Son personas a las que siempre he admirado, que vi jugar cuando yo era pequeño, y de verdad me llena de orgullo estar al lado de esos grandes peloteros”, destacó Rondón.

Esa actuación le sirvió para ser respaldado con el 73% de los votos de la prensa acreditada para cubrir las incidencias de la temporada 2020-2021.

Hasta ahora, se lleva el premio con el porcentaje más elevado en la campaña.

