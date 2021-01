Joven colombiano lleva dos años desaparecido en Venezuela

Un viaje de compras se convirtió en una larga pesadilla para los familiares de Cesar Daniel Ocampo Parales un joven de 27 años de edad, piloto de aeronáutica civil en Colombia quien desapareció en Valencia, estado Carabobo.

Ocampo Parales proviene de una familia colombo-venezolana de la ciudad colombiana de Arauca, frontera con el estado Apure.

Desde allí salió en diciembre del 2018 hacia Barinas, en Venezuela, a visitar unos tíos, luego se trasladó a Valencia para hacer unas comprar y retornar hacia su natal Colombia.

Durante su estancia en la capital carabobeña de repente perdió el contacto con su familia, no hubo más mensajes ni llamadas, hecho que encendió las alarmas de sus padres, tampoco retornó para navidad ni año nuevo. La angustia desde ese momento hasta hoy sigue latente entre sus seres queridos.

A inicio de este 2021, sus familiares emprendieron una nueva búsqueda por redes sociales, su prima Dayana Bestene Parales inició una campaña con la madre de César Genoveva Parales.

Según Dayana, las últimas informaciones que tienen es que el joven piloto fue visto desorientado en las calles de Valencia.

Sin embargo, no hay mayor confirmación de esto, algo que desconcierta a la familia porque no tenía ningún problema de salud mental, por ello apelan a la solidaridad de los venezolanos para ayudarles a encontrar a César para que pueda volver a casa.

“La última vez que estuvimos con César sus condiciones de salud eran perfectas, no vimos ninguna novedad, pero según las informaciones que nos dieron algunas personas, dicen que estaba desorientado que no sabia dónde estaba su familia, que no sabía dar ningún tipo de información, es lo ultimo que supimos de él”, destacó Bestene.

Su prima compartió algunos rasgos físicos que pueden ayudar a identificar a César Ocampo: 1,80m de estatura, piel blanca, ojos azules, cabello castaño claro, tiene una cicatriz en la frente y otra en la mano izquierda.

Quienes tengan alguna información al respecto se pueden comunicar a los números de teléfono +573504187289 +584145546629 +573103372589 +582739234316

Escuche las declaraciones de su prima Dayana Bestene Parales a Radio Fe y Alegría Noticias