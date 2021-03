Joven denuncia que lo golpearon policías de El Nula

El joven Carlos Dugarte denunció que este miércoles en horas de la noche fue abordado por funcionarios policiales de la población de El Nula, municipio Páez, Apure, “y me agredieron porque no cargaba un tapaboca”.

Relata que venía de trabajar rumbo a su casa junto con su esposa cuando le ocurrió esta situación. “Después que paso el mecate, ubicado en el puente sobre el río, que ellos tienen ahí me agarraron entre todos, siete policías, y me cayeron a golpes”.

El joven asegura que una mujer policía “se me tiró encima y me estaba ahorcando, y uno sacó su pistola porque yo no me quería dejar esposar”.

Admitió que ante esta agresión “tomé una piedra para defenderme y tampoco iba a dejar que me montaran en la patrulla porque yo no soy un delincuente, yo venía de trabajar, tenemos un cultivo de cacao en el sector de La T, y siempre bajamos tarde porque a las matas hay que echarles agua a partir de las 6 de la tarde”.

Por su parte, su esposa les decía a los funcionarios que estaba grabando el suceso y que si no lo soltaban los iba a denunciar.

Luego llegaron el tío de su pareja junto a su esposa “y empezaron a formar un escándalo para que me soltaran, y ellos empezaron a hablarme por debajito, que venga que vamos a hablar por las buenas, y yo no me quise dejar hablar después de que me hicieron todo eso”.

Dugarte certifica que el alboroto que formaron sus familiares sirvió para que se acercaran otras personas a constatar el maltrato policial.

Para finalizar recomienda a los funcionarios que “la próxima el deber de ellos es que si ven a uno sin tapaboca le hagan la advertencia a uno pero no que lo agarren a uno a golpes, tienen que dejar de hacer esas cosas porque la gente ya está cansada”.