Jóvenes con Venezuela exige instalación de puntos de registro electoral en municipios de Bolívar

La organización Jóvenes con Venezuela, coalición que agrupa a los líderes juveniles de distintos partidos de oposición, exigió en rueda de prensa este 15 de febrero la apertura de puntos de registro electoral en todos los municipios de Bolívar.

La vocería enfatizó en la necesidad de dar respuesta a los jóvenes que viven en comunidades lejanas y no cuentan con los recursos para trasladarse hasta la capital del estado, Ciudad Bolívar, para inscribirse en el ente y ejercer su derecho al voto de cara a los comicios de 2024.

“Esta semana fue dedicada a la juventud. El 12 de febrero conmemoramos la importancia del Día de la Juventud. El día de hoy, presentamos al país la alianza Jóvenes con Venezuela. Una alianza que nace de la importancia y necesidad de articular los diferentes factores políticos a nivel juvenil. Los jóvenes hemos sido protagonistas en los años de lucha como lo fue 2014, 2017 y 2019. 2024 no será la excepción. Aunque nos pongan trabas, esta juventud se va a inscribir y va a participar. Exigimos un cronograma electoral y la apertura de todos los puntos de registro a nivel regional y nacional”, enfatizó Ángel García, militante de Vente Venezuela.

Desigualdad y extensión geográfica van en detrimento de los derechos civiles

Debido a la extensión del estado Bolívar, el traslado hacia el municipio Angostura del Orinoco puede ser un reto para quienes residen al sur de la entidad, en municipios como Gran Sabana, El Callao y Sifontes, que además se ven afectados por la dinámica minera y la escasez de combustible.

Esta situación se ha traducido en una falta de condiciones para que los jóvenes ejerzan su derecho a la participación.

“Hay muchos jóvenes que aún no están inscritos en el registro electoral. En el año 2023 se hicieron aproximadamente en 12 estados de Venezuela, incluyendo Bolívar, solicitudes en el Consejo Nacional Electoral en sus oficinas regionales para que se abrieran puntos de inscripción para no votantes y cambios de residencia. Seguimos en ese proceso. Con los nuevos votantes, podríamos cubrir una sociedad civil activa en sus derechos civiles y su derecho al voto. Queremos hacerle un llamado a las instituciones para que abran puntos de inscripción en las diferentes parroquias y municipios. El estado Bolívar tiene desigualdades, por ejemplo, entre el municipio Cedeño y Ciudad Bolívar existen 8 horas de distancia. Es prácticamente la misma distancia de Bolívar a la capital. Es necesario reafirmar la importancia de la apertura de los centros de inscripción”, expresó Sheylis Allen, representante de organizaciones no gubernamentales en Jóvenes con Venezuela.

Articulación y movilización de jóvenes

En este sentido, ante la falta de respuestas de las autoridades gubernamentales, asociaciones civiles han apostado por la articulación y movilización de jóvenes hacia la capital del estado.

A principios del mes de febrero, la organización Voto Joven de la mano de la UCAB Guayana movilizaron a más de 50 jóvenes hacia Ciudad Bolívar para que pudiesen inscribirse en Registro Electoral.

Asimismo, durante 2022, Voto Joven propuso la UCAB Guayana como sede para la apertura de un punto de registro en Caroní; no obstante, el Poder Electoral continúa sin dar respuestas.

“Se han estado haciendo operativos de traslados de jóvenes desde Ciudad Guayana hasta Ciudad Bolívar. Pero, igualmente, como sociedad civil hacemos un llamado a las instancias públicas porque son ellos quienes tienen que abrir puntos de registro. Hacemos nuestra parte, pero exigimos respuestas. Desde Ciudad Bolívar hasta Ciudad Guayana no hay mucha distancia, pero ¿cómo trasladamos nosotros a jóvenes del municipio Cedeño hacia el municipio Angostura del Orinoco? Aquellos jóvenes que están en municipios más alejados no participan. Cuando hemos conversado con estos casos, lo primero que dicen es que no tienen dinero para el traslado ni tiempo. Su tiempo está en trabajar para llenar sus necesidades básicas”, acotó Allen.

Asimismo, la vocería de la agrupación enfatizó en que sí hay interés por parte de la juventud en participar de los procesos electorales, pero han tenido que dar prioridad a los estudios y el trabajo ante la crisis económica y social que vive el país.

