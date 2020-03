Juan Guaidó negó haber firmado un contrato con Alcalá Cordones

El presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó desmintió al mayor general Clíver Alcalá Cordones, quien le acusó de estar al tanto de los supuestos movimientos subversivos para intentar un golpe de estado contra Nicolás Maduro desde Colombia.

En una entrevista ofrecida a NTN24, el parlamentario negó haber firmado documentos relacionados con la compra de armas.“Tendrá que explicar Clíver Alcalá porque dice que firmé un documento”, expresó.

Antes de ser trasladado a Estados Unidos, el ex militar reveló que las armas incautadas en Colombia el martes 24 de marzo le pertenecían. Además, dijo que de esa acción sabía el diputado Juan Guaidó porque ellos habían firmado un contrato meses atrás “en una reunión del TIAR”.

Gobierno de Emergencia Nacional

En cuanto a su propuesta de formar un gobierno de emergencia nacional, indicó que están abiertos a recibir a todos los sectores excluyendo solamente a quienes hayan cometido delitos.

“Necesitamos de todos, hablo de la FANB, hablo de los que no tienen vinculación con el narcotráfico. “No me atrevería a decir un nombre para no anular a los chavistas que quieran dar un paso, pero los narcotraficantes y violadores de DDHH no podrán participar”, agregó Guaidó en la entrevista.

En tal sentido, informó que en las próximas horas se avanzará sobre este tema.

Aseguró que Venezuela “no será la trinchera de un grupito de narcotraficantes”.

Aún no sabe del paradero de los miembros de su equipo de trabajo

En la mañana de este domingo su esposa Fabiana Rosales denunció a través de las redes que funcionarios de un cuerpo de seguridad habían secuestrado a dos personas pertenecientes a su equipo de trabajo.

Al respecto, el diputado dijo, al cierre de la jornada, que todavía no tenía conocimiento de dónde pudieran haberse llevado a Rómulo Garcia y Víctor Silio.

Cree que el grupo policial que actuó en esta nueva acción que busca perjudicarlo sean miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES.

Lamentó que el gobierno nacional siga ejerciendo el mismo esquema de represión en su contra.