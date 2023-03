Jubilados de la Cantv exigen reivindicaciones sociales

Un grupo de personas jubiladas y pensionadas de la estatal Cantv protestaron este sábado 25 de marzo para exigir reivindicaciones sociales y salariales ya que el actual ingreso no les alcanza para costear sus necesidades.

El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias conversó con Carlos Alberto Garrido, presidente de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes de la Cantv, quien expresó que demandan todos los desafueros que comete la empresa.

“No cumplen con la convención colectiva, no cumplen con el plan de salud que está maltrecho, no entregan las medicinas, no reconoce los reembolsos a tiempo”, expresó.

Garrido resaltó la situación actual con respecto a la devaluación de la moneda nacional, pues al tardarse la empresa en hacer los respectivos reembolsos, el monto al final pierde valor ante la inflación venezolana.

“También estamos acá con el tema del aumento salarial que, no solo compromete a la a clase de trabajadores activos, sino que es un tema nacional donde se exige un salario digno de acuerdo a lo que establece la Constitución”, agregó.

Ganan casi 700 bolívares mensuales

El vocero por los jubilados y pensionados de la Cantv indicó que mensualmente obtienen un ingreso de casi 700 bolívares mensuales: 336 de salario y 350 de una bonificación, “pero los bonos no son reconocidos para ningún caso de bono de fin de año”, apuntó.

En ese sentido, Garrido comentó que todas las asambleas que hace la Cantv los invitan a participar para llegar a “ciertos acuerdos”. Sin embargo, en esta oportunidad decidieron no asistir porque “siempre caemos en el mismo cuento que ofrecen y no cumplen como corresponde”, dijo.

Radicalizarán las acciones

Para finalizar, Garrido indicó que quieren respuestas y no seguir usando la calle como medio de lucha, pero también manifestó que hasta el momento es la única vía. “Lo que pensamos en radicalizar las acciones pidiendo el apoyo de otras instituciones como Educación, Salud, y todo lo que tenga que ver con la clase trabajadora nacional”, puntualizó.

