Julian Assange firmó un acuerdo con Estados Unidos y quedó libre

El fundador de Wikileaks, Julian Assange firmó un acuerdo en el que se declaró culpable por delitos de espionaje y su sentencia se cumplíos después de estar cinco años preso en Reino Unido.

Assange lideró un movimiento independiente que destapó casos de violación de Derechos Humanos y corrupción cometidos por los gobiernos de Estados Unidos.

Los documentos probatorios fueron recopilados de manera secreta y enviados a medios de comunicación por todo el mundo.

El polémico editor se declara culpable de un cargo de violación de la Ley de Espionaje por su papel en la obtención y publicación de documentos militares y diplomáticos clasificados en 2010, según los registros judiciales.

Con ese acuerdo, que debe ser ratificado este miércoles, se pone fin a un largo culebrón legal. “Julian Assange está libre”, tuiteó Wikileaks.

