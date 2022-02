Justicia boliviana amplía tres meses más detención de Áñez

Un tribunal de Bolivia amplió el lunes 21 de febrero, por tres meses, la detención preventiva que cumple la expresidenta Jeanine Áñez desde marzo de 2020.

Durante la audiencia, Áñez afirmó que no es su responsabilidad que la Fiscalía no haya avanzado en la investigación, reseña el diario local La Razón.

La semana pasada se reprogramó la audiencia debido al delicado estado de salud de Áñez, por la huelga de hambre que cumple desde hace 12 días en demanda de respeto a sus derechos.

“No corresponde amplíe mi detención preventiva, los argumentos expuestos por mi abogado han sido demasiado claros: yo no tengo responsabilidad alguna en que el Ministerio Público no haya hecho todas las actuaciones en este caso durante un año que me tienen presa”, cuestionó la expresidenta en la audiencia.

De igual manera, la decisión judicial tambien será pataa los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra.

A la expresidenta se le acusa de terrorismo, sedición y conspiración derivados de los hechos que acabaron con la dimisión del expresidente Evo Morales en 2019.

Antes de terminado el plazo se amplió su detención por otros cinco meses, que concluyó el 13 de febrero, y ahora por otros tres meses para continuar con los actos investigativos.

Fuente: La Razón