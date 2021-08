Karateca Claudymar Garcés ganó diploma olímpico

La karateca Claudymar Garcés fue vencida por la subcampeona del mundo, la china Yin Xiaoyan, en una controvertida decisión de los jueces. «Ni me tocó», dijo la joven.

La venezolana de 22 años de edad fue eliminada de la división de -61 kilos de kumite (combate) en los Juegos de Tokio, en el Nippon Budokan de la capital japonesa.

Claudymar inició de gran forma su andar en el Grupo A al vencer 8-0 a la representante de Francia Leila Heurtault.

Pero este buen inicio se vio opacado ya que la karateka latina acumularía dos derrotas, una ante la china Xiaoyan Yin por 2-0 y ante la turca Merve Coban por 6-2.

Para su cuarto y último duelo, la venezolana regaló un espectacular combate al vencer a la local Mayumi Someya (8-5) gracias a un doble ippon en los instantes finales del encuentro.

“Me siento muy bien de haber derrotado a la japonesa aquí en su casa. Me siento muy contenta, lo estoy disfrutando, son las mejores del mundo y yo me ‘colé’ entre ellas, estoy muy feliz”, declaró al terminar la competencia.

Sobre terminar su aventura olímpica, la karateka venezolana se dijo feliz tras regresar a casa con un diploma de Tokyo 2020.

“Me he sentido bien, gracias a Dios. Tal vez las cosas no me han salido pero son cosas de nuestro deporte. No salió el podio, pero me voy con un diploma olímpico”, finalizó.

"Mi mamá Claudia Sequera) ha sido la única campeona mundial del karate de Venezuela en kumite. Mi vida ha sido karate. Mi papá siempre estuvo en el deporte. Estoy agradecida por todo, le dedico esto a mi abuelita (María Sequera) que murió hace unas semanas" Claudymar Garces pic.twitter.com/YcU5L1bmow — Comité Olímpico Venezolano (@OfficialCOV) August 6, 2021

Fuente: Marca Sport, Twitter: @OfficialCOV