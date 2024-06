La CEV desmiente la canonización de José Gregorio Hernández

Distintas figuras de la iglesia católica de Venezuela desmintieron la canonización del doctor José Gregorio Hernández, entre ellos, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Jesús González de Zárate, quien declaró que la canonización “no se ha firmado”

“No hay ninguna noticia precisa sobre este tema. La esperanza es que, conforme se desarrolle el proceso de acuerdo a las normativas e indicaciones de la iglesia, este proceso llegue a tener éxito”, manifestó el presidente de la CEV en entrevista con Román Lozinski para Unión Radio este miércoles 5 de junio.

También desde Roma, monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal y primer vicepresidente de la CEV, aclaró que el Vaticano no ha adelantado ninguna noticia oficial sobre la posible canonización del beato José Gregorio Hernández.

“Estoy en Roma y aquí no se ha dicho nada, no hay nada oficial sobre José Gregorio Hernández. Hemos hablado de su importancia, pero no hay nada al respecto. Puede ser cierto dentro de un tiempo, pero aún no hay noticias”, afirmó Moronta a El Diario.

En consonancia con estas declaraciones, el cardenal Baltazar Porras, arzobispo metropolitano de Caracas, señaló que es el Vaticano quien tiene la responsabilidad de informar sobre los avances en el proceso de canonización.

“Es un deseo legítimo de los venezolanos que José Gregorio Hernández sea declarado santo en fecha próxima. Pero con sentido realista, es al Vaticano que le toca transmitir lo que se decida en concreto por el Dicasterio de los Santos”, explicó Porras.

El arzobispo también instó a los venezolanos a continuar orando para que se concrete la canonización del beato.

Maduro habló sobre la canonización

Los rumores sobre la posible canonización se intensificaron luego de que el presidente Nicolás Maduro afirmara el lunes 3 de junio que el papa Francisco había firmado la canonización del beato venezolano.

“Tengo el video. Esperemos que la hagan oficial porque mis buenas fuentes en el Vaticano me han informado que el papa Francisco firmó la semana pasada la canonización de José Gregorio Hernández. Es un gran regalo para nuestra espiritualidad”, comentó el presidente durante su programa Con Maduro +.

Sin embargo, la periodista acreditada en el Vaticano, Marinellys Tremamunno, contradijo estas afirmaciones, señalando que aún no se ha aprobado la canonización de José Gregorio Hernández.

La Arquidiócesis de Caracas había desmentido previamente los rumores sobre la canonización del beato, aclarando el 29 de mayo que este tipo de noticias solo son anunciadas por los medios tradicionales del Vaticano.

La canonización de José Gregorio Hernández está actualmente en espera de la aprobación de un segundo milagro, cuya documentación entregaron al Dicasterio de la Causa de los Santos del Vaticano en 2022.

