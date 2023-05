La contrarrevolución en el socialismo del siglo XXI

Los pequeños pero notables movimientos en el ambiente comercial en los últimos meses, con la apertura de restaurantes poco accesibles para el pueblo de a pie, pero con tropas de parqueros para estacionar las camionetotas, signo de estatutos; el levantamiento de torres de cristal al estilo de la Gran Manzana; la presentación de show con artistas internacionales facturando en dólares ha dado lugar a un nuevo hashtag “#Venezuela está cambiando”; en contraste con la revolución proclamada por el ex presidente Chávez del “confísquese”, “exprópiese”, “allánese”; la condena al uso de camionetas tipo Hummer; declarar “persona no grata” a los embajadores de Estados Unidos 2007; al embajador de Brasil (2017); Suiza (2016);al encargado de negocios de Canadá (2017); España (2018) y la Unión Europea (2021); allende de la insólita ruptura de relaciones con tres países de alta importancia paqra Venezuela en un mismo año: Estados Unidos (20ENE); Colombia (23 FEB19), Brasil (FEB19).

En lo multilateral fue la misma política de aislacionismo: la denuncia a la pertenencia a organismos internacionales como Comunidad Andina 22ABR2006; al Convenio ”CIADI” 24ENE 12; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica),CADH/OEA, (SEP12); a la Carta de la OEA 27 ABR 17).

La revisión de esta cadena de rupturas y de un reacomodo en la política exterior, hace pensar que el proyecto político del padre de la revolución del socialismo del siglo XXI, del aislamiento a la luz de una falsa interpretación de los principios de soberanía, se agotó y se está a las puertas de una contrarrevolución del socialismo del siglo XXI.

Las contrarrevoluciones son movimientos contrarios a una revolución ya acaecida, normalmente en un pasado próximo, que intenta revertir sus resultados, parcial o totalmente; este movimiento buscar cambiar la situación o los principios prevalecientes en la época prerrevolucionaria, como fueron los casos de la revolución francesa de 1789, con Joseph de Maistre, Louis de Bonald o más tarde, Charles Maurras, fundador del movimiento monárquico Action française. Otro ejemplo de contra revolución fue la ”guerra civil rusa” entre 1917 y 1923, al enfrentarse el recién llegado gobierno bolchevique y su Ejército Rojo y del otro lado los militares del ex ejército zarista, agrupados en el denominado “Movimiento Blanco”, compuesto por conservadores y liberales, favorables a la monarquía y relacionados estrechamente a la Iglesia ortodoxa rusa, junto a los socialistas democráticos: los socialistas revolucionarios y los mencheviques contrarios a la revolución bolchevique. Más reciente en Cuba se tiene el movimiento de los contra revolucionarios, llamados despectivamente por el dictador Castro “gusanos”

La autollamada Revolución Socialista del Siglo XXI, pareciera haber agotado su programa político, al comenzar a dar pequeños pininos temerosos y tambaleantes como los infantes, buscando agarrarse de donde sea para no caerse. Lo curioso de estos cambios se originan desde las entrañas del propio gobierno. La draconiana Ley de los ilícitos cambiarios 27FEB 2008 G.O N° 38.879, la cual establece en su Art 19 “sanciones para quienes pública o privadamente, ofrecieren en el país la compra, venta o arrendamiento de bienes y servicios en divisas, con multa del doble al equivalente en bolívares del monto de la oferta”, ya no se menciona ante la posibilidad de la llegada de potenciales inversionistas extranjeros. La semana pasada pasaron por Caracas dos misiones exploratorias europeas; mientras que en estos momentos, el dólar americano, a pesar de ser el signo monetario del imperio, circula libremente como Pedro por su casa.

Los tiempos de la expropiación del icónico edificio La Francia, de las expropiaciones agrícolas al amparo de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que ha servido para la expropiación de millones de hectáreas de tierra, entre las cuales, se recuerda vergonzosamente las de un humilde agricultor Franklin Brito, ya olvidado, tildado de “loco”, quien murió confinado en un reservado de la unidad de psiquiatría del Hospital Militar en agosto del 2010 al defender sus tierras. ¡Aparentemente la ley de marras ha sido engavetada por ahora!

Tras más de 13 años de su expropiación, finalmente el Sambil de La Candelaria, fue devuelto a sus legítimos dueños; los casinos clausurados por Chávez abren sus puertas como Las Vegas; los peajes son reabiertos, mientras los bodegones con sus multisápidos chocolates importados sin pagar impuestos, llenan las góndolas de los establecimientos con los puerta-puerta.

Las tensas relaciones con la Madre Patria, el derribo de la estatua de Colón, como si fuera la estatua de los dictadores Hussein o Kadafi, la expulsión de dos diputados españoles, del “por qué no te callas” del rey Juan Carlos, en una Cumbre Presidencial y la declaración de un Embajador de España como “persona no grata”, quedaron en el pasado con la designación de un nuevo embajador. La renovación de AAP 28 de Aladi, para la normalización de las relaciones comerciales con Colombia y la gestiones del presidente Petro abren paso para el regreso de Venezuela a la CAN.

Si estos cambios son solo una fachada en la búsqueda de una tabla de salvación para el proceso, no ha pasado nada; Por lo contrario si representa el inicio de un pequeño cambio en el modelo político económico, entonces estamos en presencia del germen de una contrarrevolución al socialismo del siglo XXI.

Gerson Revanales es internacionalista y profesor universitario. @grevanales

