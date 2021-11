La falta de servicios públicos incrementa la violencia de género

En Venezuela la falta de servicios públicos juega un factor elemental en el incremento de la violencia de género, de acuerdo con la abogada y coordinadora de Mulier, Estefanía Mendoza.

Mulier es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres.

Durante la pandemia, la ONG se empeñó en observar el tema de la violencia de género en medio de tal escenario, así como también continúo estudiando las afectaciones al tema por la Emergencia Humanitaria Compleja que padece el país.

La organización, encontró que Venezuela tiene una falta de «institucionalidad importante». El incumplimiento de los servicios públicos como agua y electricidad, más «los cuidados de la familia, los adultos mayores, niños y funcionamiento del hogar» termina generando un sentimiento de «agobio» en las mujeres.

«Nos conseguimos en una situación bastante difícil», expresó Mendoza en a entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias, donde afirmó que el Estado no solo debe dar garantías del derecho a una vida libre de violencia, sino también del derecho a la salud.

«La salud sexual y reproductiva de las mujeres se ve muy atacado en Venezuela ante la falta de estructura pública como hospitales, ambulatorios y maternidades. Muchos hospitales se negaban a atender partos de las mujeres alegando ser hospitales de atención por COVID-19», reseñó.

“Vivimos en un panorama bastante difícil”, por eso dijo que el mes de noviembre siempre resulta “fundamental” para visibilizar la violencia que sufren las mujeres

«Las mujeres no tenían donde ser atendidas dignamente. Ni se toman medidas sobre las altas tasas de embarazos adolescentes en el país», agregó.

El Zulia como ejemplo

Mendoza explicó que en el Zulia con los servicios públicos se percibe claramente que las mujeres son las más afectadas a tener una vida digna.

Para su criterio en ese estado no hay condiciones de vida para «nadie». De hecho, dijo que lo que se puede ver es un camino a la justicia «realmente duro».

«En el estado Zulia muchas mujeres llaman a los cuerpos de seguridad del Estado para pedir socorro en caso de emergencia y les contestan que no pueden movilizar la patrulla porque no tienen gasolina. Así se ven afectadas por el tema de los servicios públicos»

«Igual es el tema del acceso a la justicia: si las mujeres no tienen pasaje porque no hay dinero en efectivo, no hay gasolina. Una vez que se es víctima de violencia de género, el camino es revictimizante».

Acompañamiento

Mulier ofrece atención psicológica gratuita a las mujeres víctimas de la violencia de género; además, hacen acompañamiento a quienes desean denunciar.

«Todas las mujeres y niñas que estén viviendo o vivieron una situación de violencia de género y consideren que están listas a la atención psicológica pueden escribirnos al 0414-6254125 para tener acompañamiento psicológico», informó la abogada.

También puso a disposición los programas de educación sobre la trata de personas, la cual tiene víctimas predilectas a mujeres y niñas; así como el programa «Chamas al frente», que se creó para brindar herramientas a jóvenes para su incorporación en el activismo.