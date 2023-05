“La gasolina no puede incendiar un carro”

El presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, Gino Fileri, aseveró que los incendios de los vehículos no son provocados por la gasolina.

“Bajo ningún circunstancia la gasolina puede incendiar un carro”, sentenció este martes 9 de mayo en unas declaraciones concedidas al programa De Primera Mano, de Radio Fe y Alegría Noticias.

Dijo no poder dar certeza de cuál sería la razón, pero puede confirmar que no es el líquido el encendedor y lo aseguró con toda propiedad puesto que en la Cámara evaluaron la gasolina proveniente de tres ciudades diferentes (Caracas, Valencia y Maracaibo), usando bombas de gasolina nuevas originales, usadas y no originales y no hubo problema alguno. Solo variaba la tonalidad del color del líquido.

Aclaró que ellos no tienen un laboratorio ni son expertos para dar conclusiones determinadas, pero están seguros de que el generador de los incendios es otro.

“Lo que puede incendiar un carro es una mala reparación, mala praxis, mala aplicación o una bomba que no cumpla con las normas ISO o sobrepase el amperaje y se recaliente”, dijo Fileri.

Agregó que un episodio similar se vivió entre 2021 y 2022 en Caracas cuando se reportaron constantes carros quemándose.

“Aquí (en Caracas) se quemaba un carro diario y nosotros hicimos una campaña donde demostramos que era que las estaciones de servicios no cumplían con los mantenimientos preventivos”, aseguró.

Explicó que cuando las estaciones empezaron a hacer mantenimiento a los tanques, la situación mejoró y no se recibieron más reportes de carros incendiados.

¿Puede ser que lo mismo suceda en Maracaibo? No está claro, según refirió. Dijo, de hecho, que en la ciudad capital del Zulia hay estaciones que por un tiempo no tienen gasolina y luego cuando llega el surtido, se crea una especie de material pesado y negro contaminante que no es bueno para los vehículos.

Original siempre será mejor

El presidente de la Cámara de Talleres Mecánicos destacó que ponerle a los carros repuestos originales siempre será mejor. Insinuó que los no originales podrían ser lo que esté dañando las bombas de gasolina.

Entiende que hay usuarios que no tienen los recursos para comprar repuestos originales, pero el mecánico debe saber qué recomendarle.

“El que está comprando repuestos sabe que no está comprando originales”, dijo refiriéndose a los mecánicos.

También señaló que hay personas que por ahorrarse dinero, van a talleres de mecánicos que no están certificados y hacen un trabajo no apto.

Recomendó a los conductores a ir a talleres certificados por la Cámara, dijo que en las redes sociales pueden consultar y ellos mismos les recomendarán los lugares de su ciudad avalados.

En cuanto a los repuestos, explicó que los originales traen un código QR para verificar al escanear. De no traer el código, sería un repuesto “pirata” y si lo trae y no lo reconoce, podría ser que el repuesto es usado y pasado por nuevo.

