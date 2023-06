La Lotería del Zulia lanzó un nuevo juego: La Bola Loca

Un nuevo juego relanzó la Lotería del Zulia que lleva por nombre La Bola Loca, cuyo primer sorteo será el próximo domingo 25 de junio a través de la pantalla del canal La Tele Tuya y contará con la animación de Dariana Alvarado y Leonardo Villalobos.

Desde el estudio de grabación de la planta televisiva, los representantes de La Bola Loca, Esteban Colina y el presidente de la Lotería del Zulia, Merlyn Rodríguez, explicaron el 30 de mayo a los medios de comunicación cómo será la dinámica para que toda la familia venezolana pruebe suerte. A diferencia de otras loterías, en La Bola Loca las personas podrán escoger sus números en cualquiera de los 80.000 puntos de venta en el país.

Foto: Lenys Martínez

¿Cómo jugar y ganar?

El ticket tiene un costo de 3 dólares (o a tasa Banco Central de Venezuela) y hay varias posibilidades de ganar sin importar el orden de los números:

-Seis aciertos y la bola loca = 3 dólares

-Un acierto y la bola loca = seis dólares

-Dos aciertos y la bola loca = 30 dólares

-Tres aciertos y sin bola loca = 25 dólares

Tres aciertos y con bola loca = 300 dólares

-Cuatro aciertos y sin bola loca = 1.000 dólares

-Cuatro aciertos y bola loca = 5.000 dólares

-Cinco aciertos y sin bola loca = 150.000 dólares

-Cinco aciertos y bola loca = 500.000 dólares

Adicionalmente, el día del primer sorteo, habrá también una dinámica a través de las redes sociales en donde premiarán a cinco personas con 1.000 dólares cada uno.

“Esta es una compañía que, con la lotería tradicional, tiene más de 40 años y lo que hicimos fue digitalizarlo. Queremos darle la oportunidad al venezolano que escoja su número y eso es un diferenciador muy importante en nuestro producto. Además, las grandes loterías a nivel mundial la gente escoge sus números. Nos estamos adaptando a la tecnología mundial. Este producto va a calar muy fácil y estamos trabajando en su masificación para que se pueda comprar en un abasto, en un supermercado, en una farmacia”, expresó Colina.

Los premios se pagarán al titular del ticket

Villalobos explicó que los premios se pagarán a todo aquel que haya comprado su ticket con la cédula de identidad y no al portador. Es decir, quien haya adquirido su ticket y lo pierda, puede dirigirse al punto de venta y solicitar la reimpresión siempre y cuando muestre su documento de identidad.

Igualmente quienes resulten ganadores tendrán un lapso máximo de 45 días para retirar su premio, otra característica que lo hace distinto a las otras loterías cuyo tiempo de caducidad de los boletos ganadores es de 21 días.

Además, las personas tendrán la oportunidad de adquirir el ticket con sus números el mismo día del sorteo hasta las 4:30 pm, pero si desea comprar un cartón a partir de las 5:00 pm, el sistema generará el ticket para el sorteo del próximo domingo.

Ayuda a los más necesitados

Por otra parte, Colina explicó que, más allá de los premios, históricamente las loterías tienen un trabajo de responsabilidad social y, la Lotería del Zulia no se queda atrás con este tema tan importante y necesario en Venezuela, pues tienen muchos planes a ejecutar para los más necesitados. Por el momento, hay una alianza para adquirir equipos deportivos para beneficiar a los más pequeños que practican la disciplina de béisbol, así como también en otros sectores importante como la salud y educación.

Foto: Lenys Martínez

Sorteos y premios especiales

Colina también aprovechó la oportunidad de explicar que La Bola Loca también tendrá sorteos y premios especiales para el Día de la Chinita, la Virgen del Valle, la Divina Pastora, entre otras, cuyas transmisiones se harán desde sus respectivas regiones, con la tecnología e infraestructura de punta con la que cuenta La Tele Tuya, cuya planta televisiva ha recibido a la Lotería del Zulia como familia”. Nos han hecho sentir como en casa, además con el mejor animador de Venezuela como lo es Leonardo Villalobos y es zuliano como nosotros”, agregó.

En ese sentido, el presidente de la Lotería del Zulia, Merlyn Rodríguez no solo reafirmó lo dicho por Colina, sino que resaltó que tenían al menos 20 años que no sacaban un producto como La Bola Loca. “Es un producto nacional y millonario para que la gente se pueda hacer rica. Esto es importante no solo para la gente, sino también para ampliar nuestra beneficencia”, dijo.

El lanzamiento de La Bola Loca culminó con el sorteo de 16 premios para los trabajadores de la prensa: audífonos inalámbricos, televisores, cafeteras, freidoras de aire, cornetas amplificadoras y teléfonos celulares.

