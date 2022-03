La otra feria

Mientras se desarrolla en la ciudad de Mérida la edición número 51 de la Feria Internacional del Sol, los habitantes de la entidad andina viven día a día otra feria; la feria de los cortes eléctricos y de las colas para surtir combustible.

La alcaldía del municipio Libertador, capital del estado, informó que durante 10 días (entre el 18 y el 28 de febrero), la población podrá disfrutar de más de 20 eventos entre la famosa cabalgata, el desfile de feria, expo ferias y la coronación de la Reina del Sol 2022.

A pesar del ambiente ferial que se puede percibir en la ciudad, la crisis de los servicios públicos complica que la merideña y el merideño se instalen de lleno a disfrutar de los eventos que se desarrollan en pleno asueto de carnaval.

La luz se va de parranda

Los apagones son el pan nuestro de cada día en zonas del estado Mérida, vecinos de la población de Ejido, municipio Campo Elías, en la zona metropolitana de la localidad, afirman recibir hasta dos cortes diarios, siendo el más prolongado de seis horas continuas.

Misma situación padecen los moradores del municipio Santos Marquina, puerta de entrada al páramo merideño, en esta zona los cortes se han incrementado, pasando de una a cuatro horas consecutivas; a ello se le debe sumar las fluctuaciones que, a la larga, dañan los aparatos.

Durante este viernes 25 de febrero, vecinos de la comunidad de El Rincón, municipio Libertador, reportaron que pasaron más de 12 horas sin energía eléctrica desde las 11 de la noche del pasado jueves, indican que no han recibido respuesta por parte de la Corporación eléctrica nacional de la región andina.

Colas para la gasolina

Durante las últimas semanas, varias estaciones de servicio reciben una cantidad importante de vehículos que se estacionan en plena vía a la espera de que se entregue el respectivo número para surtir combustible.

El pasado martes, la estación de servicio ubicada en los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina contabilizada más de 300 carros que, como estaban permitiendo acceder al servicio sin ningún tipo de restricción en cuanto al terminal de número asignado, generó la mega cola la cual casi llegaba a la entrada del pueblo de Tabay.

Entre tanto, en la estación de servicio ubicada en la Vuelta de Lola, municipio Libertador, volvió la cola que tenía tiempo sin formarse; una formación de carros que empieza muy cerca del monumento a las Cinco Águilas Blancas y casi llega al semáforo que divide la avenida Universidad.

Un usuario de la estación de servicio ubicada frente al centro comercial Rodeo Plaza en la avenida Las Américas, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que considera oportuno activar todas las estaciones de servicio al tiempo que considera el monto a pagar aceptable.

“En lo particular mi opinión es que las bombas internacionales trabajen un horario más flexible, que sea corrido y que laboren prolongadamente las 24 horas. Sobre el precio siento que es razonable, el monto de 0.50 $ en la internacional está bien.”

Sobre la logística, el consultado opinó que “lo del pico y placa creo que baja un poco las colas, se hacen menos cola cuando toca por terminal de placa”, manifestó.

La señora María Orozco relató que, para poder surtir combustible, debe pedirle el favor a un familiar que venga y haga la cola por ella ya que tiene a su mamá enferma.

“Mi primo que viene de Tovar, se queda con mi carro y hace la cola, esta semana (el martes 22 de febrero) durmió allí para poder echar gasolina, es terrible pero es la única alternativa que tengo.”

Otro usuario expresó que a las autoridades no les resultó nada bien este problema debido a que complica la presencia de turistas durante la Feria del Sol.

“A esa gente se les cayó de las manos la feria porque en realidad esto es para que no hubiera cola en las bombas, por lo menos cómo hace un visitante para echar gasolina si no es el día de la placa de él, o sea que tiene que esperarse ocho días para poder surtir gasolina, es imposible, no le quedan ganas de venir a otra feria”.

El usuario que estaba en la cola con su esposa y su bebé pidió “que liberaran todas las bombas, que las surtieran a todas esa es mi opinión, que la liberaran así sea dolarizada pero que estén todas surtidas”, cerró.

Así pues mientras por un lado se desarrollan eventos feriales y se promueven actividades propias del carnaval, otros están haciendo cola para tener combustible y otros padecen los inclementes cortes de energía eléctrica, esta es la otra feria.