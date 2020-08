Para Froilán Barrios, economista, dirigente del Movimiento Laborista y del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), la pandemia terminó de evidenciar todas las costuras de la crisis económica nacional.

Indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que la situación finaciera del país ya venía en declive antes de la llegada del Coronavirus “y ahora el salario de un trabajador venezolano está alrededor de los cuatro o cinco dólares (800 mil bolívares); la canasta alimentaria según las consultoras como Cendas-FVM se cotiza en 40 millones de bolívares”.

Asimismo, citó la encuesta Encovi 2019, la cual sitúa el desempleo en 45% producto de la parálisis económica, “los sectores empresariales hablan de que ellos laboran a un 20% de su capacidad, igualmente el sector comercio ¿qué más puede hablarse de un país que está en la miseria?”, apuntó.

Señaló que durante el brote mundial de COVID-19 Gobiernos como el de Perú llevan a cabo medidas económicas que dan “cierto respiro” a la gente, y que de alguna forma le permiten sobrevivir, “aunque sea en un mínimo”.

“El presidente de Perú dijo que entregará a la población cerca de 200 dólares, en cambio, en Venezuela se pretende paliar la situación con bonos equivalentes a cuatro o cinco dólares. Estamos en una especie de caos general que lleva a la gente a condiciones que jamás conocieron en toda la historia del país” Froilán Barrios

Resalta que el caso venezolano no tiene comparación con otro país en el mundo, “por ejemplo, Haití, que era el último en la escala de condiciones de vida, el salario es de 30 dólares, cuando un trabajador en Venezuela gana cuatro dólares al mes, unos 0,13 centavos de dólar para vivir cada día”.

Por otro lado, Barrios considera que la situación actual no parece reconocerla el Gobierno, que dice solventar el salario con una caja CLAP “que puede llegar cada 3 meses y no la recibe toda la población, además no provee la cantidad de calorías necesarias establecidas por la Organización Panamericana de la Salud”. A ese cuadro se le agrega la cuarentena, agravando mucho más la situación”, sostuvo.