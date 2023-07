La salsa está lista para encender a Caracas este 15 de julio

La salsa se apoderará de Caracas este sábado 15 de julio, específicamente en el estacionamiento del Poliedro, con varios talentos de talla nacional e internacional, entre esos: Los hermanos Lebrón, Domingo Quiñones, Nino Segarra, Ray de la Paz, Mickey Taveras, Joseph Amado, Charlie Aponte, Lion Lázaro, Mayora y Servando y Florentino, quienes ofrecerán lo mejor de sus repertorios en un espectáculo que promete terminar al amanecer.

Para este show, tanto los productores como el talento artístico ofrecieron una rueda de prensa el jueves 13 para ofrecer detalles de lo que será uno de los conciertos que promete ser memorable para los amantes de la salsa y que contará con la animación de dos grandes conocedores del género salsero: Samir Bazzi y “El Tigre” Rafael.

En el encuentro con los medios de comunicación, el equipo de Qubix Production, compañía que crearon cuatro amigos y que decidieron traer a estos cantantes a Venezuela, explicaron que las puertas del recinto se abrirán a las 4:00 pm, aunque podría ocurrir antes de esa hora por la cantidad de personas que esperan para ese día.

José Borrego, vocero principal de Qubix, detalló que contarán con el apoyo de más de 300 efectivos de seguridad para todo el público asistente, así como también habrá transporte gratuito que trasladará a las personas desde la Zona Rental de Plaza Venezuela hasta el Poliedro de Caracas. Entretanto, al personal de prensa contará con traslado desde el Centro Comercial Ciudad Tamanaco.

Foto: Lenys Martínez

Adicionalmente, el público tendrá a su disposición el Metro de Caracas cuando termine el concierto, el cual estiman que culmine alrededor de las 4:00 am del domingo y, desde esa hora, el sistema Metro tendrá todas sus estaciones abiertas. “Conseguimos que el Metro abra más temprano”, comentó Kike, quien añadió que el evento comenzará temprano y “el que no llegue antes de las 7:00 pm se perderá de cosas buenas”.

En ese sentido y, como el espectáculo será en el estacionamiento del poliedro, piden que las personas lleven la menor cantidad de vehículos posible, aunque estará disponible el estacionamiento del parque Hugo Chávez y una parte del Hipódromo. No obstante, para evitar el caos como en anteriores conciertos, por eso ponen a la disposición de las unidades que saldrán desde Plaza Venezuela y que así todos puedan llegar más fácil.

“Tenemos tres meses de planificación. Este no es el primer evento masivo que estamos haciendo en el Poliedro. Van a bailar, disfrutar, es importante que vayan con ropa cómoda, con ponchos (por los días lluviosos)”, comentó Joselyn Gómez, encargada de seguridad del Poliedro de Caracas.

Hablan los salseros

El encuentro con los medios de comunicación contó con la presencia de los talentos que se darán cita el sábado 15, a excepción de los hermanos Primera, Servando y Florentino; y Charlie Aponte. Este último debía cumplir con unos compromisos artísticos para finalmente llegar a Venezuela este viernes 14.

Todos se mostraron no solo amables con la prensa, sino también agradecieron por todo el apoyo que han recibido por parte del público venezolano durante sus años de trayectoria y, por si fuera poco, también cantaron a capella extractos de sus más grandes éxitos.

Uno de ellos, Mickey Taveras, demostró que es bastante bromista y confesó que le gusta más cantar que hablar. El nativo de República Dominicana, quien actualmente vive en Colombia, confesó que aunque actualmente les falta apoyo de las empresas discográficas, se quedan con el cariño del fiel público.

Por su parte, uno de las portentosas voces de la también llamada salsa erótica, Nino Segarra, expresó que esta es su oportunidad para agradecer por sus casi cuarenta años de carrera musical. “Venezuela siempre ha estado ahí, apoyando mi música, y esta es la oportunidad mía en este espectáculo de llevarle todas esas canciones de todos esos recuerdos de la salsa de los ochenta y de los noventa que hicieron sus favoritas. Esto va para mis fanáticos de aquella época, para sus hijos y nietos”, expresó el boricua entre risas.

A ese agradecimiento también se sumó su colega Ray de la Paz, quien comentó que no venía al país desde 2016 y que tenía muchos recuerdos de Venezuela, sobre todo amistades que aquí cosechó. “Cuando nos abrieron las puertas del Poliedro por primera vez fue una cosa increíble. “Le doy gracias a Dios todos los días por las oportunidades que me han dado no solo en Venezuela, sino también en Colombia, Puerto Rico y en muchos lugares, pero tengo que darle las gracias al pueblo venezolano que siempre me apoyó con ese cariño y calor”, expresó el salsero quien en varias oportunidades también recordó a su arreglista musical, Luis Ramírez (QEPD).

Homenaje a La Dimensión Latina

Temas como Porque te amo, Eres la única, Entre la espada y la pared, son canciones que no pasan de moda entre los fanáticos de la salsa. ¿Qué significa para ti que aún estén presentes?

Foto: Lenys Martínez

Nino Segarra: “Son canciones que marcan mi vida definitivamente. Es la música que no puede faltar en mi repertorio. Es la música con la que ustedes crecieron porque la oían sus papás, sus familias, y las voy a cantar el sábado Dios mediante”, expresó el cantante a Radio Fe y Alegría Noticias y recordó que otro de sus éxitos, La fuente, la escribió el compositor venezolano Jesús Montilla, a quien le envió un abrazo.

Por su parte, el venezolano Lion Lázaro, comentó que su show durará una hora y tendrá a un invitado especial que esta vez no será Sixto Rein, aunque no reveló el nombre, sí adelantó es que ofrecerá un homenaje a la orquesta criolla La Dimensión Latina. “La escogencia de los temas fue difícil”, comentó.

La salsa no morirá

Aunque en los últimos años surgieron nuevos géneros musicales, la salsa no solo se niega a morir, sino que además estos exponentes del género lo recalcaron con sus voces, cuyos tonos permanecen intactos con las melodías que los hicieron famosos.

Para Taveras, los productores de la salsa “sembraron ese terreno tan bonito que por más que quieran sacar esas semillas fértiles, nunca podrán. La salsa se sembró con mucho amor para toda la gente y nunca morirá”, aseguró el simpático cantante de voz ronquita.

“La salsa es la salsa, aunque los disqueros y la industria de la música no nos estén dando el apoyo. En mi caso, si me toca cantar gratis, lo haría. ¡Qué viva la salsa! Y aunque no he recibido nada de los cd’s que vendí, me siento orgulloso de que el premio más grande que tengo es el cariño de la gente. Nos falta apoyo de las discográficas, nos dejaron solos, pero aquí estamos con todo el amor del mundo”, añadió el vocalista de Y qué me pasa.

Mientras que Ray de la Paz no solo complementó lo dicho por Taveras, sino que agregó que “la salsa está aquí y se va a quedar venga quien venga. Si usted escucha los arreglos de la salsa hay melodía, hay variedad, sabor, ritmo, historia y no estamos hablando disparates”, expresión que arrancó el aplauso de todos los presentes.

Entretanto, para Joseph Amado, conocido por su tributo al siempre recordado Héctor Lavoe, aseveró que el legado que sembraron Quiñones, Lebrón, Segarra, De la Paz y Taveras son una lección para la generación de relevo, entre esos, él, Mayora y Lázaro. “Tenemos que ver las cosas positivas que lograron estos señores con sus carreras y tratar de copiar al carbón los pasos que ellos dieron”, apuntó.

Los temas que no faltarán en el concierto

Para los salseros, quienes en todo momento expresaron agradecimiento a la empresa productora por hacer posible este reencuentro salsero con el público venezolano, resaltaron que no dejarán de interpretar esas canciones que la gente sigue pidiendo con fervor luego de tantos años.

En ese sentido, Ángel Lebrón comentó entre risas que le anotaron en una lista unos 50 temas “que quieren que yo toque esa noche para ustedes”, y agregó que no faltarán las melodías de Salsa y control, Pena y dolor, Sin negro no hay guaguancó, Diez lágrimas, entre otros.

Al mismo tiempo, Ray de la Paz recordó que a Gualberto Ibarreto con su composición Ladrón de tu amor, tema principal de la emblemática telenovela que protagonizaron en 1983 los ya fallecidos Carlos Olivier y Mayra Alejandra. El salsero dijo que no faltará esa canción en su repertorio y comentó que vio ese dramático con su esposa y que cuando él estaba de viaje, ella le grababa los capítulos hasta que un día le dijo que sería bueno que grabara esa canción en salsa.

“Al día siguiente fui a donde Luis y lo demás es historia. Luis hizo el arreglo, el tema pegó y todavía lo estoy cantando porque la gente me lo pide. También están Vivir contigo, Todo se derrumbó, Yo soy aquel, Estar enamorado”, comentó.

Foto: Lenys Martínez

Cantaron a capella

Segarra también expresó que cree que deben extender ese concierto porque son muchas las canciones y, en ese instante, abrió el chorro de voz que luego secundaron sus colegas con sus más grandes éxitos. A capella regaló:

…Entre la espada y la pared me encuentro acariciando un loco sentimiento; tú quieres más mucho más; y llorando de placer de tu fuente beberé, los tres temas entre sonoros aplausos por parte de todos.

“¡Dejen algo pal sábado”, expresó Amado entre risas.

“Toy calentando, toy calentando”, respondió Nino Segarra también entre risas.

A la fiesta del canto a capella le siguió Taveras con: Y qué me pasa, que últimamente pienso mucho en ti aquí en Caracas; a pesar del tiempo te mantengo viva, lucho conmigo y con mi corazón es una agonía que puedas abrazar a otro y ese no ser yo.

“Estamos es calentando”, también recalcó entre risas Taveras a quien Amado lo calificó, en tono jocoso, como “el más desordenado” del grupo.

Posteriormente le siguió Quiñones con: Tú cómo estás, cómo te va sin mí, has encontrado un nuevo amor; no voy a dejarte ir no soy tan tonto para renunciar a tus maneras de amar, no voy a quedarme sin ti.

Finalmente, la empresa productora le dio un obsequio a cada uno de los cantantes, no sin antes agradecerles por aceptar la invitación de regresar a Venezuela a cantar.

Foto: Lenys Martínez

Quienes deseen ir a este espectáculo salsero, pueden adquirir sus entradas a través del portal de MiTickera.

