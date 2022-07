Las autoridades de Maturín se olvidaron de la Calle Cedeño

Residentes de Maturín en el estado Monagas, aseguran que la Calle Cedeño, en pleno centro de la ciudad, tiene más de 10 años en “malas condiciones”.

Expresaron a Radio Fe y Alegría Noticias que esta calle tiene cráteres además de botes de agua, tanto de agua potable como servida.

Indicaron que por el problema con las aguas servidas, cavaron pozos sépticos dentro de los patios de sus hogares para apalear la situación.

Una de las habitantes, Yraida Marcano, dijo que las aguas servidas trajeron enfermedades a la zona. Además, han pensado en pagar entre todos los vecinos un martillo eléctrico para romper la calle y repararla por sus propios medios.

“La calle se estaba hundiendo e iba cediendo el pavimento. Ninguna autoridad ha hecho nada al respecto. ¿Qué vamos a esperar?, ¿Que se termine de caer la calle para que ellos (Gobierno) puedan venir a repararla?, que es histórica en Maturín”, expresó.

El comerciante Fermín Farías refirió que durante mucho tiempo ha tratado de ir tapando el hueco que se formó en esta calle. No obstante, los esfuerzos han sido en vano.

Hacen un llamado al gobernador

“Este otro hueco tiene más de tres años. Yo lo he tapado pero esa tubería de aguas servidas está rota y es imposible poder taparla, le echas escombro y a los días vuelve a tragarse todo eso. Aunque Aguas de Monagas ha venido para acá, la solución no ha sido precisa, porque toda la calle la han roto y nada que terminan el trabajo. Por eso hacemos un llamado al gobernador (Ernesto Luna) para que atienda las solicitudes del pueblo. No solo las plazas son las que necesitan un cariñito”, declaró Farías.

A juicio de Milta López, una de las habitantes afectadas, el “mal estado” de la carretera en la Calle Cedeño no solo se debe al rompimiento de la tubería de aguas servidas, sino también por el “descuido de las autoridades que no están haciendo su trabajo”.

“Ya hay enfermos y muchos accidentes, personas que han roto sus carros en este calle. Gracias a Dios sin muertes qué lamentar. Las autoridades no deben de estar perdiendo el tiempo, atiendan a las comunidades”, dijo López.

El llamado de los vecinos es que las autoridades de la Gobernación de Monagas y de la Alcaldía de Maturín atiendan estas solicitudes, ya que el problema podría empeorar debido a la temporada de lluvias en el país.