«Las circunstancias me han enseñado a ser una mujer luchadora»

La señora Maritza Pérez se considera una mujer resiliente. A pesar de todas las dificultades que se le han presentado este año 2021, ella ha salido adelante. Las adversidades que tuvo que vivir le dieron las fuerzas para no dejarse caer sino para aprovechar las circunstancias para avanzar en medio de ellas.

Maritza Pérez vive en Ciudad Bolívar, es madre soltera y tiene 5 hijos, uno de ellos estuvo preso en el Recinto Penitencirio de Ciudad Bolívar, mejor conocido como la cárcel de Vista Hermosa.

“Este año ha sido muy duro, ha sido muy fuerte el tener que mantener sola un hogar, tener un hijo preso, todo lo que significa tenerlo en ese lugar, pero esto me ha enseñado a ser una mujer luchadora que no se quedó con los brazos cruzados. Yo debía trabajar para ayudar a mi hijo, me puse a hacer tortas, galletas y helados para vender, aproveché que tengo una máquina de coser y me dediqué a la costura”, confesó Pérez.

El dedicarse a la costura la hizo emprender, ella asegura que hay formas de salir adelante y defenderse. Actualmente sigue cosiendo, dice que lo hace a precios solidarios para poder ayudar a otras personas de la comunidad.

Maritza Pérez en un día típico de trabajo. Foto: Radio Fe y Alegría Noticias

Debía pagar la causa

Semanalmente en la cárcel de Ciudad Bolívar los privados de libertad deben pagar una cantidad estipulada por los líderes negativos del penal. La cuota desde que inició este año pasó de costar de 5 a 20 dólares, reveló Pérez.

«Por mi hijo tuve que hacer muchas cosas, trabajar duro para tener el dinero y poder pagar cada lunes. Lo importante es que pudiera mantener la vida de mi hijo dentro de esta cárcel».

Cuenta la señora Maritza Pérez que en ocasiones lloraba mucho, como madre no dormía pensando en que a veces no tenía comida o dinero para llevarle.

Por otra parte, la cuarentena a causa de la pandemia por la COVID-19 también fue algo que ha marcado a la señora Pérez. Contó que en la semana radical debía pagar para poder ingresar a dicho recinto penitenciario y poder ver a su hijo, es decir, debía entregar un pago adicional al pago de la causa.

Manuel David, hijo de la señora Maritza Pérez, salió recientemente del penal luego de pasar 3 años privado de libertad. Para su mamá tenerlo en casa es motivo de alegría, agradece a Dios por ese milagro.

Esta navidad aunque no tiene abundancia tiene la bendición de tener a sus hijos junto a ella. Afirmó que gracias a su fe tendrán una cena de navidad y año nuevo juntos. Además, seguirá trabajando para salir adelante como la mujer que hasta ahora se ha propuesto ser.

Por Ángela Oronoz/Radio Fe y Alegría Noticias