Las clases comenzaron irregulares en algunas regiones

A pesar del llamado del Ministerio de Educación de iniciar las clases este 7 de enero en todo el país, algunas escuelas permanecieron con las puertas cerradas.

Tal fue el caso de Guajira, en el estado Zulia, donde 95% de las instituciones escolares no abrieron sus puertas. En la región, sólo cuatro escuelas dieron inicio a las actividades académicas.

Sin embargo, los estudiantes no se presentaron. A la escuela Fe y Alegría Paraguaipoa llegaron sólo 18 de una matrícula de más de 500 alumnos. Mientras tanto, a la escuela San Francisco de Asis, que cuenta con 856 estudiantes, acudieron 79 niños.

Según los educadores, las razones por las que no iniciaron las clases son varias: la falta de efectivo para el pago de pasajes y los altos costos de los mismos.

“Muchos viajaron y no han retornado. También algunos representantes me comentaron que aquí en la Guajira no están aceptando los billetes de 500 cuando tienen que enviar a los estudiantes. Los transportistas ya no están aceptando esos billetes”, dijo un educador de la escuela Fe y Alegría Paraguaipoa.

Los padres y representantes de la región corroboraron el testimonio, asegurando que los altos costos de los pasajes les impiden enviar a sus niños a clases.

Maestros protestaron en Barquisimeto

Mientras tanto, maestros de Barquisimeto, en el estado Lara, iniciaron el 2020 protestando frente a la Zona Educativa en contra de los bajos salarios que perciben.

Los manifestantes hicieron un llamado a convocar un paro nacional para exigir mejoras salariales. Otros, sin embargo, dijeron sentirse cansados de participar en las protestas y no obtener resultados.

“Me molesta enormemente que nuestros representantes sindicales nos convocan que vayamos a la calle pero que volvamos a las aulas. Con esta situación de que volvemos y no nos mantenemos firmes lo que hacen es burlarse de nosotros como profesionales”, dijo la docente especialista en matemáticas, Carla Vargas.

Para Vargas, es necesario que el gremio se mantenga unido y firme para conseguir cambios significativos.

El próximo jueves está previsto celebrar una Asamblea General de Educadores que, esperan, llevará a la convocatoria de un paro general.