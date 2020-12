Las fallas de agua en Maturín afectan a todos

En Maturín, las fallas de agua potable no solo afectan los sectores más populares. En las urbanizaciones privadas los vecinos también están haciendo notar su malestar.

En la urbanización Juanico Country reclaman que tienen más de 20 días sin agua y aún no han recibido explicaciones sobre este tema, más que especulaciones de una bomba dañada.

Una habitante de este sector contó a los micrófonos de Radio Fe y Alegría Noticias que los vecinos resuelven como pueden sus necesidades de aseo y limpieza.

En su caso particular, comentó que para el aseo personal y la limpieza del hogar utiliza el agua que destilan los aires acondicionados y la almacenada en una piscina que tiene en casa porque no cuentan con un tanque; mientras que para obtener el agua que necesitan para cocinar los alimentos, se ven en la obligación de comprar hasta 2 botellones diarios.

Reflexionó que el motivo por el que no se ven beneficiados por una cisterna subsidiada por el Estado, quizá sea porque viven en un sector privado. Sin embargo, acotó que a pesar de eso, no todos pueden permitirse pagar a una cisterna que vende el litraje de agua en divisas.

Esta vecina puntualizó que no se les ha informado el motivo por el cual no cuentan con el vital liquido. “Lo que se oye son rumores”, aseguró, que indican que la bomba de agua se dañó y hasta ahora no han recibido respuesta de las autoridades pertinentes.

Por Dubraska Hernández | Radio Fe y Alegría Noticias