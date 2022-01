Las familias de La Victoria están sin calles y a oscuras

La falta de calles, caminerías de concreto y alumbrado público, son algunos de los problemas que están padeciendo las familias de la comunidad “La Victoria del Cafetal” en el municipio Tucupita.

Unas 120 familias habitan en ese sector, está ubicado a unos kilómetros del casco central de la ciudad.

Orlando Barreras, vecino de esa comunidad, manifestó que uno de los problemas que están padeciendo es la falta de calles y caminerías de concreto. Aseguró que desde que se fundó ese sector hace más de 18 años, no les han construido estas dos obras.

De acuerdo con Barreras, en varias ocasiones se han reunido con autoridades del gobierno deltano, pero no han concretado nada. Explicó que sus caminerías están enmontadas y sus vecinos le han informado que han matado varias serpientes dentro y fuera de su casa.

“Aquí nunca ha venido ese que llaman Barrio tricolor, nunca”, denunció el abuelo a Radio Fe y Alegría Noticias.

Erick Alcalá, otro ciudadano de La Victoria del Cafetal, mencionó que otra de las trabas que están sufriendo en ese lugar, es la falta de alumbrado público. Ellos tienen más de dos años con las calles a oscuras.

Alcalá reiteró que, “esto está en tinieblas en las noches. Cinco casas ya han sido robadas este año”. Asomó que se han entregado proyectos para buscar una solución, pero hasta la fecha siguen sin respuestas.

Relató que, “hemos tenido que reparar algunos bombillos, y otros nos hemos quedado sin sócate en la casa para medio alumbrar la comunidad”.

Cástula Morales, indígena que vive en ese sector denunció a través de Radio Fe y Alegrías Noticias el mal estado en que se encuentra su vivienda. Teme que en algún momento se derrumbe encima de ellos. Su casa está construida, en su mayoría, de yeso y anime. Las lluvias la han ido deteriorando con el tiempo.

Morales introdujo diferentes reclamos a los entes oficiales para que le construyan su vivienda, pero estos no le han dado respuesta. Afirmó además que la gobernadora del estado Delta Amacuro, Lizeta Hernández, tiene conocimiento de su situación, no obstante, lo único que le dice es que, “cuando venga el plan de vivienda ellos me van a hacer mi casa, pero hasta ahora nada”.

Castula Morales le exige al gobierno nacional y regional que, “por favor póngase la mano en el corazón, háganme mi vivienda digna como los demás la tienen”.

Radio Fe y Alegría Noticias sigue escuchando las Voces de la Emergencia.