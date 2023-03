Las mujeres viven en una “sociedad machista”

Para la coordinadora general de la organización Mulier, Estefanía Mendoza, “estamos en una sociedad profundamente machista” que carece de empatía, de un buen sistema de justicia para las mujeres sobrevivientes de violencia de género.

Dijo que la sociedad está educada culturalmente para entender la violencia de género como “una exageración” y que la mujer tiene un único rol en la vida.

“Hay una situación de violencia contra las mujeres que, además, tiene varias expresiones”, afirmó Mendoza en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias para el programa De Primera Mano en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Culpar a la víctima es una respuesta de flojos”

De acuerdo con Mendoza, para la sociedad es fácil responsabilizar a la víctima ante una situación de violencia de género y hablar de las denuncias públicas, sobre todo a través de las redes sociales, sin ninguna empatía.

“La gente muy adredemente dice ‘¿por qué no denuncian?’. Tenemos que ver a las que sí denuncian y no tienen justicia”. Haciendo una comparación se preguntó si toda la gente cuando le roban o extorsionan denuncia ante las autoridades, o bien cree que no es necesario porque la justicia tarde en el país o no le reconocerían su caso.

“El señalamiento debe ser hacia el Estado que debe garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, pero en especial de las mujeres que están sobreviviendo de violencia porque está obligado por la ley, la Constitución y los tratados internacionales (…) Hay que hacer el ejercicio intelectual de ponerse en los zapatos de la persona. Debemos comprender que cuando ponemos la responsabilidad a las víctimas se la quitamos al Estado y a las personas que cometen agresiones. Hay que entender que el problema de la violencia no se va a solucionar diciéndole a la mujer ‘¿qué hiciste?, ¿Qué tenías puesto?, ¿por qué te tardaste tanto en hablar?’ Es importante que entendamos que la responsabilidad está en la sociedad completa y en los gobernantes que deben entender que la violencia de género es una pandemia que nos quita mujeres de todos los países cada año”, aseveró.

Desmontar estereotipos

La coordinadora de Mulier aseguró que es tarea de todos los ciudadanos analizarse y deconstruirse sobre sus prejuicios y/o estereotipos de género. No solo para los hombres, sino también para las mujeres, incluso quienes se identifican con el movimiento feminista, porque todos pueden tener pensamientos machistas.

“Desde la casa tenemos que reflexionar individualmente, tener conversaciones difíciles con esa mirada sobre trabajar y las responsabilidades de la casa. La idea es abrir los ojos y decir ‘no estoy siendo empático con este comentario en internet o no estoy siendo empático con mi familia cuando no colaboro”, expuso.

Finalmente, invitó en este día y el resto de los días del año a generar un mundo mejor que tenga plena garantía de los derechos de las personas.

“Esa es la reflexión que yo invito a la gente y que entendamos que si hay cosas que cambiar individualmente sobre nuestros patrones y cultura”.

