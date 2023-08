Lawrence Castro se solidarizó con Seir Contreras

El dirigente nacional de Voluntad Popular Lawrence Castro rechazó que el periodista Seir Contreras fuera despedido de Globovisión, tras una entrevista que le hizo al diputado chavista Ramón Magallanes.

En primer lugar, destacó que envía su apoyo y solidaridad a Contreras, y reconoció su talante y valentía. “Solo por cumplir con ética su trabajo, y dejar en evidencia el desastre que ha sido para los venezolanos la supuesta revolución bolivariana. El despido de Contreras es muestra de que queda muy poco de la libertad de expresión en Venezuela; y de que Globovisión es expuesta a la presión política del ”, fustigó.

Subrayó que Contreras mostró su dignidad al cantarle las verdades al integrante suplente de la AN chavista: “dejó en evidencia ante todo el país, el fracaso de la revolución ante un dirigente que intentó hacerse el simpático, desviando toda la atención en el debate haciendo promesas inexistentes e incumplibles y riéndose cínicamente de la desgracia de los venezolanos. Este señor no pudo contener la verdad que grita el pueblo de Venezuela que el país grita en todos los espacios porque el hambre y la corrupción que ha producido el régimen chavista es evidente”.

“Es una vergüenza que Magallanes ante señalamientos evidentes de la no existencia de obras que prometió Maduro; de robos al erario de la nación; obras inconclusas y anuncios presidenciales de obras como la del saneamiento del Guaire o el tren que no ejecutó Diosdado Cabello, así como muchos hospitales, represas del sistema hidroeléctrico, la destrucción de Pdvsa y la corrupción que ellos mismos han reconocido, pero supuestamente no saben cuánto es la cifra final del desfalco ni saben dónde está Tarek El Aissami; simplemente se ría e intente hacer campaña por Maduro que solo ha usado el hambre para manipular al país”.

Un llamado al gremio periodístico

Castro hizo un llamado al gremio periodístico a la reflexión, pero también a los sectores de izquierda y a los chavistas sensatos que saben que está situación debe tener punto final.

“El gremio periodístico debe levantar la voz, pero el pueblo también debe solidarizarse con este joven periodista que desenmascaró lo que ha hecho esta gente con los venezolanos desposeídos, con los que están en orfandad ante un Gobierno que irrespeta sus derechos”.

Hoy más que nunca, siguió, el país debe unirse y trabajar en pro de lograr una elección libre.

“Es hora de buscar consensos para lograr la opción que derrote a este régimen cínico, apoyarnos para romper el miedo y salir todos unidos. Desde las fuerzas democráticas ratificamos nuestro compromiso con la libertad, la democracia porque es más que claro que es casi imposible manifestar una opinión. No nos olvidamos de los presos políticos, de los perseguidos de los sindicatos que también son víctimas. Abogamos por la dignidad de periodistas con ética y el pueblo que sigue luchando en contra del régimen de Maduro”.

Con nota informativa

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.