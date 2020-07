Le robaron la camioneta al alcalde del muninicipio Catatumbo

El alcalde oficialista del municipio Catatumbo del estado Zulia, Wilmer Ariza, fue víctima de un robo este sábado 18 de julio cuando se trasladaba en su vehículo para salir de Maracaibo.

Delincuentes le apuntaron con armas de fuego y le robaron la camioneta en la que se desplazaba, informó el periodista Freddy Alvarado.

“Se reporta que saliendo de Maracaibo Estado Zulia, a la altura del km 40 asaltaron al alcalde del municipio Catatumbo ING. Wilmer Ariza, les apuntaron con armas de fuego y les robaron la Camioneta», precisó Alvarado en su cuenta de la red twitter.

Luego el también reportero Lenin Danieri añadió, citando la información de Alvarado, que en la vía Maracaibo- Machiques de Perijá y al Sur del Lago abundan los reportes de robos.

Aseguró que la vigilancia en la zona es escasa.

EL HAMPA NO CUMPLE CUARENTENA



No sólo por éste caso que reportan en la zona, los robos abundan y la vigilancia escasea en la via Maracaibo Machiques de Perija, y ni hablar en el Sur del Lago.#Venezuela #Zulia #Maracaibo #Covid_19 #QuedateEnCasa #cuarentena pic.twitter.com/n6s8sHsh4G