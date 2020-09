Liberan a Roberto Marrero, Antonia Turbay y a 2 diputados a la AN

Este lunes, 31 de agosto, fueron liberados en la tarde-noche al jefe del despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, a la abogada Antonia Turbay y los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto.

En sus primeras declaraciones Marrero, quien estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia desde hace 529 días, aseguró que la cárcel es lo peor que se ha inventado para el ser humano.

Al ser consultado sobre si ha habido alguna negociación, señaló que con él “no ha hablado nadie” y que no sabe “nada de negociación política”. “¿Negociaciones? Conmigo no ha hablado nadie, no sé nada de negociación política”, dijo.

Roberto Marrero: La cárcel es lo peor que se ha inventado para el ser humano. ¿Negociaciones? Conmigo no ha hablado nadie, no sé nada de negociación política pic.twitter.com/aVcTYCg15G — Reporte Ya (@ReporteYa) September 1, 2020

Antonia Turbay, quien tiene boleta de excarcelación desde el 26 de julio de 2019, vecina del comisario Iván Simonovis y a la que se le acusa de facilitar su fuga del país, declaró que cuando se es culpable, “uno cumple su condena a lo mejor con orgullo (…) Pero que haya estado injustamente, por algo en lo que no tenia nada que ver, porque es que ni soy amiga de Simonovis”, refirió al salir en libertad.

Antonia Turbay: “Cuando uno es culpable, uno cumple su condena a lo mejor con orgullo … pero que haya estado injustamente, por algo en lo que no tenia nada que ver porque es que ni soy amiga de Simonovis”, relató la abogada al salir en libertad. pic.twitter.com/fSKLh5Iks2 — Reporte Ya (@ReporteYa) September 1, 2020

Gilber Caro, al igual que Renzo Prieto, fueron trasladados a la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales en la Quebradita, Caracas, para una evaluación médica y constatar que estén en óptimas condiciones de salud.

Testimonio del Diputado Gilber Caro, detenido 8 meses en las FAES de la Moran, Caracas pic.twitter.com/xCoPHto6At. De @ReporteYa — El Jojoto (@Jojotoweb) September 1, 2020

Las liberaciones de estas cuatro personas se producen luego de que el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, informara que el gobierno de Venezuela resolvió indultos presidenciales a varios dirigentes políticos y de oposición.