Liberan bajo fianza al policía acusado por la muerte de George Floyd

El policía Derek Chauvin, principal acusado por la muerte del afroamericano George Floyd, que causó una masiva ola de protestas contra el racismo en Estados Unidos, pagó fianza de un millón de dólares y abandonó la cárcel.

No quedó claro la manera en que Chauvin consiguió el dinero para pagar su fianza. Según reportó The Associated Press, la Asociación de Policías y Agentes de Paz de Minesota, que cuenta con un fondo para este tipo de cuestiones, no proveyó los fondos.

El agente de 44 años será juzgado en marzo junto con tres excolegas acusados de complicidad en la muerte de Floyd, ocurrida el 25 de mayo en Minneapolis, Minesota, después que Chauvin se arrodillara en su cuello durante casi nueve minutos.

Con información de Deutsche Welle.