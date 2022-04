¡Listo! El sorteo del Mundial de Catar ya cruzó a los clasificados

Personalidades del fútbol mundial estuvieron presentes en el sorteo de los grupos del Mundial de Catar 2022 este viernes al medio día, hora de Venezuela.

Entre los asistentes fueron vistos figuras como el italiano Andrea Pirlo, el brasileño Ricardo Izecson dos Santos Leite (Kaká), Marcos Evangelista de Moraes (Cafú).

Como es habitual, las selecciones clasificadas conformaron los cuatro bombos previo al sorteo de grupo. En el bombo A estuvieron las selecciones que acuerdo al ranking FIFA son las primeros 8 selecciones.

Los bombos B, C y D estuvieron conformados por selecciones que de acuerdo al ranking FIFA estaba en 9 y 16, 17 al 24, y 25 al 32.

32 selecciones de igual cantidad de países y cinco continentes pugnarán por el título mundialista.

Durante el acto también fue presentado la mascota oficial de este mundial de fútbol. La mascota fue bautizada como La Eeb.

«Llegó del universo de las mascotas lleno de energía y está listo para llevar la alegría del fútbol a todo el mundo. Presentamos: La’eeb – la Mascota Oficial de la #FIFAWorldCup Catar 2022″, escribieron en la cuenta de Twitter oficial de la Copa del Mundo.

El mundial de fútbol tendrá ocho grupos con cuatro selecciones cada una, las cabezas de serie fueron: Catar, Inglaterra, Argentina, Francia, España, Bélgica, Brasil y Portugal.

The #FIFAWorldCup groups are set 🤩



We can’t wait! 🏆#FinalDraw pic.twitter.com/uaDfdIvbaZ