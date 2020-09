Listos los grupos para jugar el FutVe

Basta de tanta espera. Luego de seis meses sin fútbol profesional en el país, vuelve a rodar el balón.

La temporada 2020 del futbol venezolano se jugará en dos estados: Valencia y Barinas por protocolos de seguridad debido a la pandemia de la COVID-19.

Los equipos de Zulia FC y Lala FC no jugarán esta campaña. El equipo ‘Petrolero’ fue el primero en decir que no participaría ya que consideró que las condiciones no eran las más idóneas.

El club guayanés se pronuncio al día siguiente.

Los grupos con los equipos restantes quedaron de la siguiente manera:

Grupo A – Valencia

Estudiantes de Mérida

Deportivo Lara

Mineros de Guayana

Deportivo La Guaira

Carabobo FC

Atlético Venezuela

Academia de Puerto Cabella

Trujillanos

Yaracuyanos

Grupo B – Barinas