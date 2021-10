Lo que dijo Piedad Córdoba sobre que en Venezuela no hay hambre

La exsenadora colombiana Piedad Córdoba aseguró que en Venezuela no se está pasando hambre, que es “pura paja, es pura mentira” que las personas revisen la basura en busca de comida.

Así lo expresó en medio de una conversación en el show “El Boletín del Gomelo” del actor y comediante colombiano Juanpis González. La entrevista fue difundida el pasado 21 de septiembre, pero empezaron a viralizarse las declaraciones dos semanas después.

Durante la conversación Córdoba dijo que recientemente visitó el país caribeño y observó un escenario estable.

“Eso de que allá la gente está aguantando hambre, que pide limosnas, que esculca la basura es pura paja, eso es pura mentira. Y yo no soy la defensora de oficio de los venezolanos porque son ellos los que tienen que resolver sus problemas y buscar la salida como nosotros en Colombia lo tenemos que hacer”, expresó Córdoba, quien se ha destacado en la política por sus ideologías izquierdistas.

“Recientemente estuve allá y puedo hablar con alguna objetividad porque no puedo dejar de reconocer que hago parte de un proyecto en el que creo. No sé qué hubiera pasado si a Chávez le hubiera tocado vivir todo lo que ha vivido Maduro. Creo que van a salir adelante por razones muy importantes: respetan a la oposición y están sentados en el diálogo en México. Van muy bien y yo creo que lo fundamental no es desaparecer a la oposición, sino todo lo contrario. Eso alimenta y fortalece”, indicó.

Agregó que lo importante del escenario político venezolano es que la oposición “que estaba enfrentada ahora va a las elecciones del 21 de noviembre”.

La exsenadora colombiana también recordó al expresidente Hugo Chavéz y manifestó que tuvo una relación “muy bella con Chávez, muy querida y muy cercana sobre todo porque quería mucho a Colombia”.

Todos los detalles de la entrevista están en el canal de Youtube de Junpis González.