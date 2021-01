“Tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo, producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos, entonces, ustedes los reconocerán”. Mateo 7, 15-20

“Después miré hacia el Aquilón, y he aquí que se alzaban cinco bestias, de las que una semejaba un perro de fuego, pero no ardiente; una sola como un león rojizo; otra semejante a un pálido caballo; la cuarta, como un cerdo negro; y la última similar a un lobo grisáceo, todas volviéndose al Occidente. Y allí, en el Occidente ante las bestias, apareció una cierta colina teniendo cinco picos: así que de la boca de cada bestia partía una cuerda que se había extendido hasta su correspondiente cima, todas de color negro, salvo la que salía de la boca del lobo, que parecía, por una parte negra y, por la otra blanca”. Profecías de Santa Hildelgarda de Bingen (Ver: ¿Santa Hildegarda predijo la caída de EE.UU.?https://bit.ly/3q0x2jS)

Ningún contratiempo ha ensombrecido o retardado el inicio de una nueva era catalogada con la llegada del “lobo gris” (a), que abriga inesperados e insólitos presagios para toda la humanidad, la cual circunda alrededor de un orden internacional nucleado por el petrodólar y el fetichismo material. En el caso que estas conjeturas fueran erróneas, no puede negarse que la ruta político-electoral estadounidense ejecutada en gran parte en el 2020 hasta este momento, abre las puertas definitivas para un nuevo escenario, que va empezar a desvelar otras condiciones y conjunto de relaciones económicas, políticas, sociales y sobre todo de orden espiritual: aparición del anticristo y la destrucción de una gran potencia.

“Polls”(todo el año 2020): “Joe Biden es favorito para ganar las elecciones”. El País: https://bit.ly/2Lfh079

“Coup plan” (junio de 2020): “Seis meses después de la advertencia de sus asesores de que podría perder las elecciones presidenciales por su desastroso manejo de la pandemia, Trump finalmente entendió que estaban en lo cierto. Reacción: diseño de un golpe de Estado institucional, basado en los modelos clásicos del golpe de Estado…La secuencia de operaciones del plan descansaba sobre tres ejes: 1. El descrédito público sistemático del proceso electoral, aprovechando su naturaleza clasista profundamente anti-democrática y plutocrática; 2. La obstrucción sistemática de la “transición pacífica” del poder en caso de perder el voto popular; 3. La transformación de la democracia formal liberal en un régimen absolutista de tipo Maduro en Venezuela, si su putsch (golpe) triunfaba”. Aristegui: https://bit.ly/35kVxRb

“Mail-in voting” (13 de agosto de 2020):Trump bloquea los fondos postales para evitar la ampliación de la votación por correo” (El presidente Donald Trump dice que se opone a fondos adicionales para el Servicio Postal de los Estados Unidos, ya que impulsaría la votación por correo que, según él, ayudaría a los demócratas… Trump ha condenado repetidamente la votación por correo como una oportunidad para el fraude y la interferencia electoral). BBC: https://bbc.in/3bkC46W

“Rage” (10 de septiembre de 2020): “A inicios del año, Trump minimizó los riesgos del coronavirus ante el pueblo estadounidense”. The New York Time: https://nyti.ms/35k2uln

“Peaceful transfer of power” (23 de septiembre de 2020): “Trump no se compromete a una transferencia de poder en caso de perder las elecciones”. Reuters: https://reut.rs/3q2DhUf)

“Elections”(03 de noviembre de 2020): “Biden obtuvo más de siete millones de votos más que Trump en las elecciones del 3 de noviembre y cosechó 306 de los 538 votos del Colegio Electoral, que determina el ganador de la Casa Blanca”. Rtvehttps://bit.ly/3okHwu5

“Safehaven” (08 de diciembre de 2020): “El día de ‘puerto seguro’ fue una reprimenda definitiva a Trump” (‘Safe Harbor’ Day Was a Definitive Rebuke of Trump).Bloomberg: https://bloom.bg/38mY1jA)

“SupremeCourt” (11 de diciembre de 2020): “La Corte Suprema de EE.UU. rechaza la demanda de Texas que pedía invalidar los resultados de las presidenciales en varios estados”. BBC: https://bbc.in/3rYZjJH

“Electoral College” (14 de diciembre de 2020): “El Colegio Electoral confirma la victoria de Joe Biden en las presidenciales de Estados Unidos”. El País: https://bit.ly/2MK7CZF

“Martiallaw” (17 de diciembre de 2020): “Informes sobre conversaciones sobre ley marcial en reunión de Trump provocan indignación”. De acuerdo a los entendidos, el anuncio del general Michael Flynn, ex Director de Inteligencia Militar (DIA) y ex Asesor de Seguridad Nacional de Trump (recientemente indultado) es el anuncio de un “golpe de estado”: “He could use… militarycapabilities, and he could place those in states and basicallyrerunanelection in each of thosestates…” (Podría usar capacidades militares, y colocarlas en estados, y básicamente volver a realizar una elección en cada uno de esos estados). France24: https://bit.ly/35jMxvj

“Wild protest”(01 de enero de 2020): “Trump llama a nueva protesta en Washington D.C. en contra de la victoria de Biden”. (Según Trump se presentarán nuevas pruebas del supuesto fraude electoral en una protesta “salvaje” que se realizará el próximo 6 de enero en Washington D.C.). Telemundo: https://bit.ly/3ovd8NQ

“Urges him to find votes” (02 de enero de 2020): “Solo quiero encontrar 11,780 voto” (Trump presiona al secretario de Estado de Georgia para que recalcule la votación a su favor). The Washington Post: https://wapo.st/2Lfu1xn

“Electioncompleted”(03 de enero de 2020): “En una enérgica carta pública, los 10 exsecretarios de Defensa de EE.UU. declaran que la elección ha terminado”. CNN: https://cnn.it/398x16R

“Political control” (05 de enero de 2020): “Elecciones en Georgia: los demócratas ganan los dos escaños y recuperan el control del Senado en una trascendental victoria para Joe Biden”. BBC: https://bbc.in/3bhz0sb

“Refuses to ignore thevictory” (06 de enero de 2020): “La Constitución me impide reclamar una autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no” (afirmó Pence en un comunicado emitido cuando comenzaba la sesión conjunta del Congreso para certificar los resultados de las presidenciales, poco después de que Trump le instara a hacer lo contrario desde un mitin en Washington). Semana: https://bit.ly/2Xk9Vod

“AssaultontheCapitol” (06 de enero de 2020): “Esto fue un intento de autogolpe incitado por Trump”. El profesor de gobernabilidad de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, describió lo sucedido como la respuesta a “cuatro años de desacreditar y deslegitimar la democracia”. BBC: https://bbc.in/3oCm4RD

“Certification” (07 de enero de 2020): “JoeBiden es certificado como 46.º presidente de Estados Unidos” (El Congreso confirmó la elección horas después de que una turba invadió el Capitolio. Tras la ratificación, el presidente Trump emitió un comunicado diciendo que habría una “transición ordenada” el 20 de enero). The New York Time: https://nyti.ms/398AS3P

“Impeachment” (07 de enero de 2020): “La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha pedido al vicepresidente, Mike Pence, que invoque la 25ª enmienda de la Constitución para destituir al presidente, Donald Trump, sugiriendo que el Congreso podría comenzar un proceso de juicio político (‘impeachment’) si Pence y el Ejecutivo no actúan” («Al llamar a este acto sedicioso, el presidente ha cometido un asalto indecible a nuestra nación y a nuestro pueblo»). CNN:https://bit.ly/3orGP2a

(a) “La quinta y última bestia, el astuto lobo gris, será un tiempo de conflictos y saqueo, de agitación económica y de lucha de clases.Y muestra a muchos como el tiempo del anticristo se acerca. Esta era será introducida por un descenso significativo de la posición dominante de Estados Unidos en el mundo…” Ver: https://bit.ly/38oPSLB

Fuente: “Perspectiva Económica y Académica Contemporánea”. UNET. Años: 2018 al 2021.

