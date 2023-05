Lucía Andrade: es alarmarte que nuestra sociedad sufra violencia de género

La Fundación Un Vaso de Amor, en conjunto con Cáritas de Venezuela, inició este lunes 8 de mayo una serie de charlas informativas a las familias del sector Cujicito, en San Juan de los Morros.

Lucía Andrade, abogada en ejercicio y quien forma parte del equipo de la fundación, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que arrancaron con dos temas primordiales: la violencia de género y el agua potable.

“Iniciamos con un preocupante como es la violencia de género contra las mujeres. Sabemos que ha crecido potencialmente a nivel mundial y Venezuela no está exenta de eso. A nivel regional hemos vistos casos muy particulares que incluso han llegado a ser femicidio. Es alarmarte que nuestra sociedad esté viviendo este tipo de trastorno, este tipo de conducta que quiebra lo que es la familia”, comentó.

Andrade manifestó que estos talleres va dirigido a las mujeres que son víctimas de violencia y les da miedo denunciar o conocer las consecuencias del abuso en el que viven.

“Este aporte va dirigido a las mujeres y hombres, porque el hombre también puede ser víctima de violencia. O al hombre agresor para que adquiera conciencia de que no debe hacerlo; que esto trae consecuencia graves en su conducta. Y las mujeres para que detecten y sepan qué hacer en las acciones de violencia”, explicó.

La abogada señaló que las mujeres deben dejar de ser objeto de los hombres, porque las mujeres deben ser respetadas en todos los ámbitos laborales y familiares en los que se desenvuelven.

“Debemos dejar de ser mujer objeto y eso se lo debemos decir a los hombres: a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros jefes de trabajos, a nuestros amigos que no nos dejan de ver como mujeres objetos. Somos mujeres que también tenemos nuestros propios pensamientos, nuestras propias libertades, nuestros propios espacios, nuestras propias aspiraciones y eso forma parte de lo que un ser humano debe alcanzar, y como mujeres no se no puede privar de esos derechos”, aseguró.

Taller sobre el uso agua potable

Andrade comentó que otro de los temas tratado en el taller fue el uso del agua potable y su importancia para su consumo en los hogares.

“Hay otros temas que vamos a abarcar. Por ejemplo, tenemos lo que es el agua, el uso del agua potable. Debemos de enseñar a la comunidad vulnerable cómo trabajar con el agua potable, cómo crear ellos mismos su agua potable. Para que la consuman, para su higiene, para su salud que es de vital importancia, porque se ha conocido a través de estadísticas que los niños sufren de enfermedades a consecuencia del agua que consumen”, señaló.

La colaboradora de la fundación informó que estos talleres de formación serán dictados quincenalmente, para que esta comunidad esté informada y aprenda a llevarlo a cabo en su entorno familiar.

“Vamos a ofrecerle una pequeña charla: conocimientos básicos. La personas cuando manejan información tienen poder, porque la información nos da poder. Queremos que a esta comunidad le llegue la información y tenga el poder de cambiar sus vidas, de decidir e incluso multiplicar a su entorno familiar lo que aprenden en estas charlas”, sentenció.

