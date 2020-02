Luis Carlos Díaz: “Si la CIDH no puede entrar es muy grave para las víctimas”

El periodista Luis Carlos Díaz consideró necesario que la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ingrese al país para visibilizar a las víctimas que no han sido escuchadas por la justicia venezolana.

Díaz dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que la Comisión sería la siguiente instancia cuando las instituciones venezolanas no responden por alguna razón, como pasa con las ejecuciones extrajudiciales.

“Familiares de víctimas de las FAES, de ejecuciones extrajudiciales. Gente que fue asesinada en el marco de algún operativo policial o militar y que no murió en un enfrentamiento, sino que lo arrodillaron y le dispararon en la nuca”.

Agregó que “cuando esos familiares van a instancias de la Fiscalía o la Defensoría le dicen ‘eso no es por aquí, de eso no nos encargamos’. Esas víctimas no tienen a quien más acudir”, explicó el activista.

Por eso, destacó que la Comisión es un ente necesario que, sin embargo, se ha vuelto “incómoda” para el gobierno venezolano, por lo que le ha negado el acceso al país desde el año 2002, “somos uno de los países de América al que menos se le ha permitido el acceso a la CIDH, eso es grave”, puntualizó.

Aseguró que estas prohibiciones sólo afectan a las víctimas que no pueden trasladarse hasta organismos internacionales.

“La visita es para constatar de primera mano que está pasando, también pudiese recibir a la gente en Washington, o en Cúcuta, en la frontera y escuchar los cuentos de los venezolanos que puedan salir. ¿Pero qué pasa con los que tienen prohibición de salida del país? ¿Los que están en una cárcel y ni siquiera les han hecho juicio? Se les está impidiendo el acceso a la justicia”, denunció.

Una deuda importante con la CIDH

Luis Carlos aseguró que, aunque el Estado retiró a Venezuela de los instrumentos de la OEA y la CIDH, el país todavía tiene una deuda con la Comisión.

En este sentido destacó casos como los de Linda Loaiza, El Amparo e inclusive El Caracazo, en los que todavía no se ha hecho justicia. Igualmente, hizo énfasis en este sentido en la situación carcelaria que vive el país, apuntando que la Comisión tiene expertos que podrían ayudar en ese tema.

Además, comparó el caso de las manifestaciones en Chile con lo que ocurre en Venezuela.

“En Chile los carabineros usaron armas que no debían, apuntaron directamente al rostro. La Fiscalía empezó las investigaciones, se abrió un juicio contra Carabineros y los casos no satisfechos, la CIDH puede presionar para que se tomen medidas. En el caso venezolano un policía, un militar, un guardia nacional que haya asesinado a alguien, muy pocas veces se le abre un procedimiento o se investiga”, lamentó.

Si no la dejan entrar, también es importante

Luis Carlos Díaz opinó que es necesario que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insista en ingresar al país, aun cuando sean expulsados. Igualmente, podrían actuar desde las fronteras.

“Van a ser rechazados, vale, pero que quede registros de que fueron rechazados y que hicieron todo lo posible por entrar. Luego pueden aplicar distintas técnicas. Imagínate una comisión que esté en Cúcuta y reciba a los migrantes: éstos pueden hablarle de la escasez de agua, de alimentos, de medicinas, de cómo sus vidas corren riesgo si se quedan en Venezuela sólo porque necesitan diálisis”.

Sin embargo, para él, venir al país ya es un modo de hacer presión para que haya un compromiso con las víctimas.

Escuche a continuación la entrevista completa: