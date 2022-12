Luis Cirocco: desarrollar una cultura financiera puede llevar a una prosperidad sostenible

Luis Cirocco, director y Fundador de Econintech, precisó en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias que desarrollar una cultura financiera puede llevar a las personas a una prosperidad sostenible. Asimismo, al estar seguros de su futuro, podrían inspirar y enseñar a otros.

Indicó que esta es la vía segura al éxito, la tranquilidad y a ser lo más independientes posible de factores externos, porque el mundo de hoy es más cambiante que el de ayer. Por esta razón ve necesario educarse en materia financiera porque provee una filosofía de pensamiento que permite blindarse para que el futuro.

“Tenemos que tender a la eficiencia, a tratar de hacer siempre más con menos, porque lo impone el entorno y con el exceso de información es difícil filtrar. Debemos adaptar rápido nuestros emprendimientos, negocios y la vida propia a la tecnología y a los cambios”, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Destacó que en las formaciones de Econintech tratan de que los jóvenes, como líderes, vean el beneficio de invertir a largo plazo o en instrumentos diversificados y tener interés compuesto a su favor. Ante el alza del dólar, recomendó emprender y ser creativo, porque aunque se hace complejo, no es imposible.

Crear una masa crítica de ciudadanos

Luis Cirocco afirmó que es necesario generar una masa crítica de ciudadanos motivando e impartiendo conocimientos sobre negocios, finanzas y comunicación. Señaló que para que los jóvenes sean selectivos y no se dejen engañar con cursos que no valen la pena, no deben pensar en que la cantidad de seguidores garantiza la calidad.

Explicó que se debe apuntar a programas basados en experiencia real comprobable, preguntarse de qué manera se les sacará provecho e influirá en su vida; así como tener voluntad.

“Visualizarte siendo un líder, introduciendo cambios importantes en tu organización, empresa y tu vida en general”, dijo.