El economista Ángel Alvarado, fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, considera que la crisis económica del país está llevando nuevamente a un proceso de aceleración de la inflación, que a su criterio es sumamente peligroso.

Con la subida desproporcionada del dólar en los últimos días, es incierto el panorama sobre lo que pasará con la economía porque hay un desbalance fiscal y no se conoce de algún plan económico funcional que pueda aplicar el Gobierno.

En entrevista con el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, Alvarado explicó que a tasa de cambio es la que está marcando la inflación. “Si la tasa de cambio está fuera de control, la inflación está fuera de control”, dijo.

Por otro lado, Alvarado propuso una solución para ir mejorando la economía: que Venezuela incremente las reservas internacionales y aplique a un programa de asistencia financiera por el Fondo Monetario Internacional para ayudar a subsanar la economía.

La economía no puede esperar más

Para Alvarado, mientras la política tarda en responder y en llegar a acuerdos para la ciudadanía, “la crisis económica se está comiendo a los venezolanos”.

“Lo económico va mucho más rápido que lo político y en estos momentos las opciones son delicadas. Sabemos que Maduro se dio un postín para empezar negociaciones. Retrasó eso lo que más que pudo y ahora en este momento reventó la crisis”, afirmó el economista.

Justo por su palabras invitó a los ciudadanos a alzar su voz, reclamar y exigir sus derechos.

“Los venezolanos tienen que reclamar sus derechos, los sindicatos tienen que organizarse. Esto no es normal. Hay que pelear por los derechos laborales, por una moneda sana y un salario digno. Básicamente luchar por lo que establece la Constitución. No podemos seguir aceptando esta situación. Como sociedad tenemos que presionar para que se logren acuerdos que les permitan a los venezolanos calidad de vida y que no se siga destruyendo la moneda”, destacó.