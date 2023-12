Luis Ratti denuncia a Henrique Capriles, Eugenio Martínez y Nelson Mezerhane

El pastor evangélico y aspirante a la presidencia, Luis Ratti, informó a través de la red social X que acudió hasta la sede del Ministerio Público en Caracas para denunciar a tres figuras públicas del país: un político, un periodista y un empresario.

Ratti es el mismo ciudadano que antes del 3 de diciembre pidió el retiro de la nacionalidad a varias figuras públicas del país. En julio pasado introdujo un amparo en contra de la primaria de oposición.

De acuerdo con Ratti, la denuncia contra Henrique Capriles, Eugenio Martínez y Nelson Mezerhane es por incurrir en un “atentado contra la democracia y el Poder Electoral”.

Anunciamos nuestra denuncia ante el Ministerio Público a Nelson Mezerhane, a Henrique Capriles y a Eugenio Martínez por atentar contra la democracia y el Poder Electoral. NO permitiremos el Plan de desmotivación al voto y el llamado a abstención y Violencia. #Venezuela #05Dic pic.twitter.com/X4ddr5xqKf

Henrique Capriles es uno de los políticos de la derecha venezolana más conocido en el país. En el pasado, rivalizó contra el actual presidente Nicolás Maduro por la presidencia de Venezuela y estuvo muy cerca de derrotarlo.

Recientemente, Capriles aspiró ser el abanderado del bloque opositor mediante una elección primaria. No obstante, decidió retirar su candidatura semanas antes del proceso.

Por su parte, Eugenio Martínez es un conocido periodista cuya labor se centra en la política. Durante los últimos días ha hecho seguimiento a los anuncios del Consejo Nacional Electoral (CNE) acerca de los resultados de la consulta sobre el Esequibo.

El comunicador ha cuestionado las modificaciones de los resultados. En su publicaciones, pone en duda la veracidad de los datos oficiales. Ratti afirma que varias publicaciones de Martínez constituyen un “atentado a la democracia y al Poder Electoral”.

El tercer demandado es el empresario Nelson Mezerhane quien ha estado en el ojo del huracán luego que el diputado Diosdado Cabello asegurara que financia a la dirigente opositora María Corina Machado.

Amoroso habló de más de 10 millones de votos. Lamentablemente la presentación de resultados del CNE fue tan pobre que Amoroso no precisó si estaba hablando de votantes únicos o del total de votos que emitieron los que participaron (no ayuda que no ofrezca datos de abstención)