Henrique Capriles renuncia como candidato a la primaria

El dos veces exgobernador del estado Miranda y excandidato a la presidencia de la República, Henrique Capriles, renunció este domingo 8 de octubre a su candidatura a las elecciones primarias previstas para el próximo 22 de este mes. Así lo hizo saber a través de una transmisión en sus redes sociales y en un comunicado que posteriormente publicó.

La decisión se debe a su inhabilitación política, ya que “socava no solo las aspiraciones de una persona, sino también la promesa misma de un cambio significativo y positivo para nuestra nación”.

No obstante, aseguró que sigue en pie por la búsqueda de la justicia, no solo para él, sino para todos. A su juicio, “el personalismo le ha hecho mucho daño al país” y piensa que hay que ayudar a construir la unidad, pero a la vez no esperar que pase el tiempo y accionar en el último minuto.

“Por eso pongo mi candidatura a la primaria a la orden de las bases que me eligieron en mi partido”, apuntó.

Adicionalmente, se puso a la orden para ofrecer su experiencia y conocimiento en la construcción de la unidad e instó a los venezolanos a participar en las elecciones primarias. En ese sentido, también aprovechó la ocasión para reconocer la labor de la Comisión Nacional de Primarias por el reto que tienen en la actualidad junto a todas las adversidades que enfrentaron y enfrentan en el camino “sometido a tanta presión desde el día 1, los saludo con cariño y afecto”.

“Tenemos que derrotar al Gobierno”

Por tal razón, este lunes 9 consignará su carta de renuncia, pero que también saldrá el 22 (de octubre) con la mirada puesta en el 2024. “Está en juego el futuro de Venezuela”, expresó mientras cargaba a su hijo menor de apenas días de nacido y que por sus tres hijos, “el compromiso es muchísimo mayor”.

Capriles señala que se deben ganar las elecciones presidenciales de 2024, pero que primero se debe contar con una “candidatura fuerte y viable que pueda estar y apoyar con lo que se tenga para así derrotar al Gobierno” y agregó que los intereses personales jamás deben estar por encima del interés colectivo.

“A seguir dando la lucha con todo, con el alma para cambiar este país. Nos veremos en la calles trabajando por la unidad y el voto”, finalizó en su transmisión.

Reacciones

Ante esta decisión, las reacciones de algunos políticos no se hicieron esperar. Uno de ellos, Juan Pablo Guanipa, expresó que está seguro que junto a Primero Justicia, Capriles “seguirá siendo un factor fundamental de la unidad necesaria para derrotar a Nicolás Maduro”.

Además, afirmó que cumplirán con la responsabilidad en los centros de votación, en las mesas y en la promoción del voto.

El abanderado a las primarias por Acción Democrática, Carlos Prosperi, también se pronunció y expresó “respeto y consideración” hacia Capriles por su “sensatez, valentía y desprendimiento”, porque demostró su “talante democrático” a beneficio de la unidad.

