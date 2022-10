Luis Vicente León: La oposición necesita definir algún tipo de liderazgo

Para el director de la firma consultora Datanálisis, Luis Vicente León, en la oposición venezolana existe la necesidad de definir algún tipo de unificación o liderazgo.

En el programa De Primera Mano, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias, León dijo que dicha necesidad está vinculada a un tema de debilitamiento entre los líderes y los partidos políticos respecto a problemas institucionales, que se evidencian en el hecho de que, “inducidamente” y a través de unas elecciones primarias, los líneas “tengan que utilizar sus fuerzas para alinear a la gente alrededor de alguien para poder enfrentar de una forma más exitosa al candidato del chavismo, que seguramente será el presidente Maduro”.

Como una de las fortalezas que tiene la oposición, mencionó que alrededor del 80% de los venezolanos “quiere cambio”.

“Aquí tú tienes la opción de aglutinarte para apelar a ese mercado que quiere cambio y que es un mercado potencialmente muy grande y que tiene que ser un dolor de cabeza para el gobierno de Maduro”, expresó el director de Datanálisis.

Sin embargo, matizó que, si las elecciones primarias de la oposición se realizaran mañana, el 17,6% iría a votar.

“Es muy triste que tengas cerca del 80% de los venezolanos queriendo cambio y solo el 17,6% está dispuesto a votar en las primarias porque no siente confianza, o porque no le provoca, o porque no hay nadie en esa lista, por ahora, que esté motivando”, señaló León.

Aseguró que hay una desmovilización, producto de la desmotivación. En ese sentido, cree que la oposición tendría que resolverlo ofreciendo algo atractivo: regenerando la esperanza en la gente. “Y eso solo ocurre cuando se tiene una forma distinta de acercarse (a la gente), de generar la idea de ‘sí se puede’, de acompañar a la sociedad en sus necesidades, expectativas”, sentenció.