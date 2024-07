La coordinadora de Educación para la Paz del movimiento Fe y Alegría, Luisa Pernalete, hizo un balance este 13 de julio sobre el cierre del año escolar 2023-2024 en el programa Alianza por la Educación que transmite Radio Fe y Alegría Noticias.

A juicio de Pernalete, el balance educativo no es favorecedor porque, en principio, se mantiene el horario mosaico que impide que los estudiantes tengan una formación regular a diario. A esta situación se le agrega el tema salarial de los docentes. “Se mantienen los salarios de hambre y así no se puede aprender”, expresó.

Otro de los elementos que resaltó la docente de Fe y Alegría es la falla en los servicios públicos, sobre todo el agua, porque si falta este recurso se deben suspender las clases. “Se puede dar clases sin luz, pero no sin agua”.

No obstante, para Pernalete una de las cosas positivas dentro del sistema educativo venezolano es la incorporación de las madres y padres en los procesos formativos, que si bien no sustituyen a los docentes, son importantes porque “tienen que apoyarse mutuamente”.

Asimismo, también destacó que todavía hay maestros con compromiso y que “perseveran a pesar de las malas condiciones”.

–¿Qué cambios se deberían hacer en el sistema educativo?

“Hay que reinventar a la educación. El mundo cambió y no podemos seguir en lo mismo de hace 50 años. Se tiene que empezar por escuchar a los estudiantes, conocer su contexto. De julio a enero puede haber momentos difíciles (posterior a las elecciones) y si no tienes contexto, no se puede planificar”, expresó.

“Hay que educar sin aburrir”

Para Luisa Pernalete la educación debe ser motivación para que los estudiantes quieran ir a recibir clases y que éstas no les causen aburrición.

“Si el maestro no es animador, entonces lo que hace es aburrir al muchacho y hay muchachos que están dejando el liceo porque no le ven sentido a la educación”, comentó.

Adicionalmente, resaltó que las evaluaciones no solo deben ser para los estudiantes sino también para los maestros. “No para criticar, sino para mejorar. Hay que cambiar la manera de enseñar, de evaluar, que al muchacho le provoque aprender. Hay muchos retos para la educación venezolana para el próximo año y no lo podemos hacer solos, sino en alianza con organizaciones, academias y medios de comunicación”, completó.

Urge la reincorporación de 3 millones de estudiantes

Por último, Luisa Pernalete comentó que poco se menciona el tema educativo en la campaña electoral y que se debe poner sobre la mesa.

“La educación es la mejor manera de transformar a un país. No he visto ninguna campaña para generar la reincorporación de casi 3 millones de chamos que están fuera del sistema escolar”, dijo.

